Stefano Bettarini & Dayane Mello/ Isola dei Famosi 2017, gelo in diretta con SpyBetta (ma sotto c’è molto)

Dayane Mello e Stefano Bettarini (Isola dei Famosi)

Stefano Bettarini torna in studio all'Isola dei Famosi: nuovo faccia a faccia con Dayane Mello, ma il saluto non arriva - Oltre ai naufraghi, dalle Honduras è tornato anche lui: Stefano Bettarini. Attesissimo il suo ingresso in studio soprattutto il suo nuovo faccia a faccia con Dayane Mello. L'inviato dell'Isola dei Famosi ha salutato Vladimir Luxuria con un baciamano, ha poi preso tra le braccia Alessia Marcuzzi (intoppando anche in un piccolo incidente hot) ma nessun saluto per la Mello. La Luxuria non si è lasciata sfuggire questo dettaglio e ha subito preso la parola per chiedere a Bettarini il perchè di questo mancato gesto. L'inviato ha però tergiversato, scherzando con il regista Roberto Cenci "Non sento nulla, apritemi l'audio, Cenci sono sento" ha scherzato SpyBetta, cercando di spostare l'argomento su altro.

Stefano Bettarini torna in studio all'Isola dei Famosi: nessun saluto con Dayane Mello infastidita - Intanto dall'altra parte il volto di Dayane Mello non ha negato alla telecamera un'espressione a tratti perplessi e ad altri quasi infastidita. Stefano e Dayane non si sono salutati nè hanno speso una parola sull'altro o tantomeno sul flirt di cui tanto si è parlato nel corso delle prime settimane. È però molto probabile che tra i due arrivi un atteso confronto sopo la finalissima, nel party che seguirà la proclamazione del vincitore, o in una delle interviste che leggeremo nel corso dei prossimi giorni. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.

