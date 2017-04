Survivor/ Video, “perchè non hai mai detto di esser trans?” svelato in diretta tv il segreto di una vita: choc

Zeke Smith (Survivor America)

Survivor, Outing al reality americano: un concorrente costretto ad ammettere di essere trans - Lacrime, polemiche ma soprattutto grande sorpresa nell'ultima puntata andata in onda di Survivor, lo show americano che corrisponde alla nostra Isola dei Famosi. Uno dei concorrenti, l'imprenditore immobiliare Jess Varner, durante il “concilio tribale” ha lasciato tutti senza parole annunciando che uno dei concorrenti è trangender. “Zeke perché non hai detto a nessuno che sei transgender?" ha annunciato nel pieno della trasmissione Varner, scatenando in pochi istanti la polemica e anche le lacrime degli altri concorrenti che hanno trovato fortemente ingiusto fare questa rivelazione in questo modo e violando la privacy del compagno.

Survivor, Outing "costretto" al reality americano: scoppia una forte polemica in diretta - Zeke Smith, di fronte al coming out fatto per lui da Jess Varner in diretta, è rimasto a lungo tempo in silenzio, confuso su cosa dire o fare. Poi il ragazzo ha confermato di essere transgender mentre Jess ha continuato ad accusarlo di aver mentito a tutti. Varner, di fronte alle critiche per il gesto verso Zeke, si è allora giustificato dichiarando che: “Ho un sacco di amici trans e combatto per i loro diritti tutti i giorni nel mio Stato, non direi o farei mai nulla per fare del male a qualcuno di loro“, scuse che però non sono bastate. C'è inoltre da aggiungere che sia Zeke che Varner sono gay dichiarati, dettaglio che ha fatto storcere ulteriormente il naso per la rivelazione fatta in diretta.

