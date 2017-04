THE GUEST/ Su Rai 4 il film con Dan Stevens e Maika Monroe (oggi, 13 aprile 2017)

The Guest, film prima serata

THE GUEST, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - The Guest, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola action realizzata nel 2014 diretta da Adam Wingard ed interpretata da Dan Stevens, Maika Monroe, Leland Orser, Lance Reddick, Chase Williamson, Brendan Meyer. Adam Wingard ha già diretto un action movie ovvero You're Next che può essere considerato come il prequel di The Guest. In quest'ultima pellicola Wingard ha omaggiato gli anni ottanta ed il genere action movie americano di quegli anni. La sceneggiatura è stata affidata a Simone Barrett che ha già lavorato con Wingard in You'are next. The Guest, può essere considerato come un divertissimo film in grado di tenere con il fiato sospeso ed allo stesso tempo divertire lo spettatore. Il film appare ricco di citazioni ad altri film del genere del passato ma riesce egregiamente a non cadere nel banale. Il film The Guest è stato candidato agli Empire Awards 2015 come miglior debutto maschile per Dan Stevens e come miglior film horror e ai Saturn Awards 2015 come miglior pellicola thriller e come miglior attore per Dan Stevens. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE GUEST, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - David è un soldato in congedo che improvvisamente piomberà nell'esistenza della famiglia Peterson spacciandosi come un caro amico del loro figlio morto in battaglia. Dan ha intenzione di comunicare un messaggio alla famiglia. Il giovane David viene accolto in casa come un vero membro della famiglia ma attorno alla vita dei Peterson inizieranno a verificarsi degli strani incidenti mortali che sono tutti collegati alla presenza di David. Quest'ultimo nasconde infatti un segreto e per giunta l'esercito americano lo crede morto. Durante le prime scene del film viene descritta la vita di David una volta ritornato dal fronte attraverso una ricostruzione ricca di spunti comici. Si presenta come un vero antieroe che riesce a superare le difficoltà della vita grazie ad un perfetto mix di attitudine intimidatoria ed eccentricità che lo contraddistingue. L'escalation di scene violente che caratterizza il finale del film rimanda alle classiche pellicole con serial killer proprie della tradizione del thriller all'americana.

