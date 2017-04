THE VAMPIRE DIARIES 8/ Anticipazioni puntata 13 aprile 2017: Damon ritrova la sua umanità? Il ricordo di Elena

The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta su Premium Action

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 13 aprile 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "We Have History Together". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Stefan (Paul Wesley) organizza il perfetto giorno di Natale con Caroline (Candice King), deciso a lasciarle un ricordo indelebile. Alaric (Matthew Davis) vorrebbe già portare via le bambine, ma mentre sta parlando con la vampira vengono interrotti dall'arrivo di Damon (Ian Somerhalder) e Sybil (Nathalie Kelley). Enzo (Michael Malarkey) invece propone a Bonnie (Kat Graham) di partire subito insieme, per un lungo viaggio romantico. Poco dopo, Damon pugnala il fratello con una stella natalizia solo per farlo finire all'Inferno, dove Cade (Wolé Parks) lo sta aspettando. Stefan si ritrova in una versione della villa dei Salvatore, dove il Demone si mette a sua disposizione per rispondere a qualsiasi sua domanda. Nel frattempo, Caroline ha una conversazione paradossale con Sybil riguardo agli appartamenti della zona. In realtà la vampira sta raccogliendo delle informazioni sulla Sirena e informa Bonnie di una villa sul lago particolare, di cui le ha parlato Sybil. Mentre Cade mostra a Stefan la sua versione di un centinaio d'anni prima, Damon rivela agli ex amici che ucciderà uno di loro. Enzo e Bonnie invece raggiungono la casa sul lago, ma il vampiro non può entrare perché la struttura ha un proprietario. All'interno la strega trova Seline (Kristen Gutoskie), che ha soggiogato la famiglia che abita nella casa e rivela di essere in possesso del diapason. Durante la cena, Damon fa di tutto per provocare la rabbia di Matt (Zach Roerig), riuscendo a fargli manifestare una forte rabbia. Seline invece rivela ad Alaric di aver lasciato un'impronta d'iniziazione sulle gemelle e che è necessario che la tolga, ma l'ex vampiro non intende parlarle. Cade invece mostra a Stefan il suo primo incontro con Seline, di cui aveva perso memoria. In quell'epoca il vampiro è uno Squartatore, ma prova comunque un forte rimorso per gli omicidi compiuti. La Sirena si avvicina poco dopo a Stefan ed inizia a cantare. Seline rivela a Bonnie ed Enzo di averlo risparmiato solo per l'angoscia che ha visto nella sua anima. A casa Salvatore, Damon attacca alla gola Peter (Joel Gretsch), fino a spingerlo a confessare che in passato non aveva alcun motivo per abbandonare la famiglia. Dopo aver parlato a lungo con Cade, Stefan si offre per lavorare al suo comando per un anno, dopo di che sarà libero. Ritorna quindi in vita, ma si rifiuta di rivelare a Caroline che cosa dovrà fare, preferendo concentrarsi sugli ultimi 7 minuti che hanno a disposizione. Intanto, Alaric accetta di incontrare Seline di nascosto perché tolga la sua impronta dalle gemelle. Quando è ormai tutto finito, Damon raccoglie Stefan lungo la strada e gli suggerisce di spegnere la sua umanità prima di iniziare il loro lavoro. Il fratello preferisce però attendere di essere al di fuori dei confini di Mystic Falls.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 APRILE 2017, EPISODIO 8 "WE HAVE HISTORY TOGETHER" - Sybil rivela di nuovo la sua natura malvagia, prendendo in ostaggio una classe intera del Liceo. Per riuscire a salvare i ragazzi, Caroline dovrà aiutarla a ritrovare un'antica campana, forgiata dai costruttori della città nei primi anni del 1900. Si scopre in seguito che è collegata con la famiglia di Matt, che è l'ultimo erede della famiglia fondatrice. La campana tuttavia è stata gettata nel lago molti anni prima, ma Caroline verrà informata in seguito che si trova in realtà nel garage della madre. Nel frattempo, Stefan e Damon continuano a portare avanti l'incarico che Cade ha dato loro, ma il maggiore dei Salvatore riesce ad accedere ad una scintilla di umanità grazie ad una collana di Elena, che ritroverà in seguito. Tuttavia, questo non lo riporterà indietro, mentre Stefan è sempre più avvolto dall'oscurità e ritorna ad essere lo Squartatore di un tempo.

