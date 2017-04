Teresa Cilia lite con Elena Morali/ Insulti in diretta a Pomeriggio 5, Signoretti: "ma impara l'italiano!"

Teresa Cilia (Pomeriggio 5)

Teresa Cilia a Pomeriggio 5, scontro di fuoco con Signoretti che la accusa: "Impara l'italiano!" - Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Teresa Cilia torna a Pomeriggio Cinque - il programma condotto da Barbara D'Urso - ma stavolta senza il suo Salvatore Di Carlo. Si parla proprio di matrimoni, ma l'atmosfera festosa in poco dà spazio al caos totale. Gli animi si surriscaldano e in particolare quello della Cilia che confessa di condividere il pensiero di Karina Cascella sulle nozze di Maria Monsè. "Ti piace la telecamera, io pure mi sono sposata in diretta da Barbara ma neppure una volta ho guardato la telecamera. Lei mi ha gentilmente aspettato alla fine della funzione per dire due parole, non come te che non ti sei fatta gettare il riso dopo la cerimonia per non rovinarti i capelli!" sbotta Teresa; questo scatena un battibecco che diventa di fuoco quando è Signoretti a dire la sua. "Rilassati, tu non sei diversa dalle altre e impara l'italiano!" dichiara il giornalista, infiammando ulteriormente gli animi.

Teresa Cilia a Pomeriggio 5, scontro di fuoco con Elena Morali che sbotta: "Sei una gallina, sai solo urlare!" - "Ma rilassati tu e mangiati una focaccia che è Pasqua! - ha allora risposto Teresa Cilia a Signoretti, chiarendo che - Io quando mi sono sposata in diretta ho accettato le critiche, non sono andata da Barbara D'Urso a lamentarmi e a portarmi 3 settimane di puntate!" con riferimento al comportamento avuto dalla Monsè. Ma è quando Barbara D'Urso dà la parola ad Elena Morali che si scatena la lite in diretta: "Ma se anche quell'altra si è sposata in diretta ma cosa dici? Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ognuno guardasse a casa sua!" ha dichiarato la Morali, ma la Cilia non è rimasta in silenzio: "Ma l'altra chi? E tu chi sei la pupetta? Ma impara l'educazione, l'altra lo dici a chi sei tu, ma stai zitta!"; il botta e risposta si infiamma e trova la nuova risposta della Morali: "Due minuti che parli e devi gridare, sei una gallina e impara davvero l'italiano. Non sai dire un concetto senza urlare, ognuno deve aspettare il suo momento!". Inutile dire che la situazione si è placato solo quando la D'Urso ha mandato in onda la pubblicità.

