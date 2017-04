UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Beatrice cede all'ultimatum di Niko?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 13 APRILE: BEATRICE ACCETTA L'ULTIMATUM? - Un posto al sole non conosce pausa in occasione delle festività pasquali e tornerà puntualmente stasera e domani su Rai 3, a partire dalle ore 20:40. Quello odierno sarà un episodio ancora caratterizzato dal complicato rapporto tra Beatrice e Niko, soprattutto dopo che i due amanti correranno il rischio di essere scoperti niente meno che da Enriquez. L'avvocatessa sarà ancora preoccupata delle possibili conseguenze che la relazione con Niko potrà avere nella sua carriera lavorativa, ma il suo comportamento ambiguo non piacerà affatto al giovane Poggi. Riuscirà a convincerla a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto? Si tratterà di un vero ultimatum? Le recenti vicissitudini relative a Luca hanno messo in cattiva luce Ornella, costretta a subire numerose ingiurie nei social network. Raffaele sarà al suo fianco anche in questo contesto, anche se faticherà a nascondere la sua preoccupazione per le ultime novità. Mariella cercherà di riallacciare i rapporti con Guido, superando le recenti difficoltà ma non sarà facile raggiungere il risultato prefissato: la loro crisi diventerà presto insanabile?

