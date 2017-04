UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Ramon sta meglio, è finalmente fuori pericolo?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURO NON HA PROVE CONTRO CAYETANA! - Il ritorno di Mauro dall'oltretomba potrebbe causare nuovi problemi a Cayetana, la dark lady della telenovela Una vita. Nelle puntate spagnole, infatti, il poliziotto avrà il chiaro obiettivo di smascherare la persona che potrebbe averlo rapito e legato alle rotaie, attendendo il passaggio fatale del treno. Per fortuna le cose si sono concluse nel migliore dei modi, ma Mauro sarà alla ricerca di prove in grado di dimostrare questa sua convinzione. Per questo, dopo avere arrestato Elena, San Emeterio cercherà di estorcerle una confessione, anche se con scarsi risultati. Il braccio destro di Cayetana non avrà nessuna intenzione di tradire la sua padrona, quanto meno fino a quando Mauro chiamerà in causa il padre malato, che potrebbe pagare per gli errori della figlia. In quel momento Elena sarà sul punto di confessare la verità e solo la terribile notizia possibile la fermerà: è accaduto qualcosa di grave al padre? E se si, chi è il colpevole?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 APRILE: LEANDRO FA VISITA A VICTOR - Dopo avere scoperto di essere il padre di Victor da un morente Maximiliano, Leandro non aveva trovato il coraggio di fare visita al figlio in ospedale. Nella puntata odierna di Una vita, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, il figlio di Susana non potrà attendere ancora, preoccupatissimo per le sorti del ragazzo. Sarà per questo che deciderà di recarsi in clinica e, dopo essersi accertato anche dei miglioramenti di Ramon, si recherà da lui, incontrandolo per la prima volta da quel tragico giorno. Leandro apparirà fin da subito molto diverso, vestendo i panni del bravo padre e sembrando davvero molto premuroso agli occhi di Victor. Sebbene le sue condizioni di salute non destino particolare preoccupazione, il ragazzo ammetterà di non sentirsi ancora bene e di fingere dei miglioramenti per non far preoccupare Juliana. Diverso, invece, sarà il caso di Ramon: sebbene l'operazione sia andata per il meglio, non potrà ancora essere considerato fuori pericolo!

