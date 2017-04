UNA VITA / Anticipazioni puntata 14 aprile: Cayetana si fida di Teresa, Fabiana la mette in guardia?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: CASILDA CONFESSA LA VERITA' - La programmazione settimanale di Una vita proseguirà un giorno in più su Canale 5. Come accaduto due settimane fa, la telenovela spagnola tornerà anche di sabato, mentre il gradito episodio della domenica (in occasione della Santa Pasqua) non verrà riproposto, almeno per il momento. La scoperta relativa alla bomba che ha devastato il quartiere e uccido Maximiliano lascerà attonita Casilda, che comincerà a pensare di essere la colpevole di quanto accaduto. Anche se non era a conoscenza di ciò che era nascosto nel vaso, la domestica non saprà come agire, pensando che la strada migliore sia ammettere le proprie colpe. Prima di prendere una decisione tanto importante, Casilda si confronterà con Lolita la quale esprimerà il suo punto di vista: se l'amica vorrà evitare la pena di morte o una gravissima condanna, farà bene a confessare la verità. Solo così il giudice e la polizia potranno essere magnanimi nei suoi confronti. Ma davvero si tratterà della scelta giusta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: CAYETANA SI FIDA DI TERESA! - La puntata di Una vita di domani confermerà l'amicizia nata tra Teresa e Cayetana. Quest'ultima sarà estremamente grata alla maestra per il suo atto di eroismo e le ha chiesto di essere al suo fianco nella gestione del patronato. Teresa ha accettato, consapevole di avere così la strada spianata per smascherare la persona che le ha rubato l'identità molti anni prima. La vedova di German non sospetterà le reali intenzioni dell'amica e continuerà a fidarsi ciecamente di lei, anche quando Fabiana cercherà di metterla in guardia. La domestica non potrà dimenticare di essere stata sottoposta ad un vero e proprio interrogatorio diverse settimane prima dalla tutrice di Tano e chiederà alla figlia di fare attenzione. Le sue parole non avranno esito: Cayetana sarà letteralmente conquistata dai modi di quella donna, che in passato aveva rappresentato la sua più cara amica. Lo sarà anche in futuro?

