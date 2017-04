UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, prime time in arrivo? Forse non conviene… (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: NUOVO PRIME TIME PER GEMMA E GIORGIO? POTREBBE NON ESSERE UNA MOSSA VINCENTE - Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono indiscutibilmente i veri protagonisti del trono over di Uomini e Donne che li vede in pista almeno un paio di volte alla settimana (ma anche tre) con le loro dinamiche e gli sviluppi sentimentali. La storia d'amore tra Gemma e Giorgio si è interrotta da più di un anno e, durante questo lungo periodo, l'ex coppia ha avuto modo di confrontarsi moltissime volte. Nel corso dei loro confronti però, non si è mai concluso nulla di positivo ed i due ex non hanno mai effettivamente fatto la pace. Durante le Olimpiadi della TV inoltre, Gemma ha voluto nuovamente scrivere una lettera al suo ex fidanzato ma, dopo un confronto apparentemente ricco di emozioni, i due si sono lasciati con un bacio a stampo e nulla di più. Ed infatti, le cose non sono per niente migliorate ed anzi, proprio la Galgani ha voluto ritornare tra le braccia di Marco Firpo, ex fidanzato con il quale ha intrapreso una breve storia di conoscenza proprio all'inizio della nuova stagione del trono over partito dallo scorso settembre. Ultimamente però, pare che Gemma possa avere intenzione di fare nuovamente dei passi in avanti nei confronti di Giorgio, scrivendo su Facebook: "'Lasciamo le guerre alle potenze mondiali, ma a noi no". Molti hanno pensato che il messaggio fosse chiaramente da associare alla sua storia con l'ex gabbiano toscano alla ricerca disperata di un nuovo riavvicinamento con lui: sarà così? Per il popolo della rete inoltre, a breve si riapriranno le porte del nuovo speciale in prime time proprio con protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti: è possibile? A distanza di quasi un anno dalla famosa lettera, il pubblico vorrebbe rivedere la coppia nuovamente insieme ma ciò, in sintesi, comporterebbe alla fine delle dinamiche over di Uomini e Donne e, di regola, potrebbe anche non convenire troppo: voi che ne pensate?

