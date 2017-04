UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Luca elimina Giulia? Maria la invita a… (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: MARIA INVITA GIULIA A SCRIVERE UNA LETTERA PER LUCA - La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne avrebbe dovuto prendere vita direttamente nella giornata di martedì, ed invece... Morgan e la sua "dipartita" televisiva dal serale 2017 di Amici 16, hanno creato il giusto caos necessario da permettere alla redazione di Uomini e Donne, di rimandare la sua nuova puntata nella giornata di ieri: cosa è successo ai quattro tronisti giovani? Come sempre in studio sono prontamente tornati Luca Onestini, Marco Cartasegna, Rosa Perrotta e Desirèe Popper e, in attesa di poter scoprire anche le nuove dinamiche dei ragazzi, concentriamoci sulle news e le anticipazioni utili attorno al trono di Rosa Perrotta e Desirèe Popper, le due donne sono nuovamente in competizione? A quanto pare potrebbe nuovamente accadere… scopriamo a seguire cosa è successo durante il corso della nuova registrazione di ieri, mercoledì 12 aprile 2017. Presso gli Studi Elios, le danze si sono aperte proprio con le nuove esterne di Rosa alle prese con i suoi corteggiatori preferiti.

Pietro è arrivato da poco ma, il suo look e il suo sguardo che ricordano moltissimo Mariano Di Vaio, pare già avere fatto colpo sulla modella napoletana. Proprio Pietro però, è stato invitato in esterna per un aperitivo anche da Desirèe Popper ma, in puntata il ragazzo ha spiegato solo di avere accettato l’invito per pura cortesia ed educazione. Di seguito, in riferimento a questo aspetto, occhi tutti puntati contro Mattia Marciano, il corteggiatore della Popper reo di avere iniziato il suo percorso televisivo uscendo con entrambe e venendo massicciamente conteso. Di seguito, la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, si è conclusa lasciando un piccolo spiraglio alle ultime dinamiche di Luca Onestini, l'ex Mister Italia sempre più vicino alla scelta finale. Il tronista, deluso dalle continue critiche ricevute da Giulia Latini sui social, sembra visibilmente intenzionato a mettere la parola fine al loro percorso e, dopo un nuovo bacio con Cecilia ha evidenziato l’enorme feeling che si è venuto a creare. Giulia, dal canto suo, ha spiegato di avere difficoltà a parlare con Luca durante le puntate in studio. Maria De Filippi quindi, ha sollecitato la ragazza a scrivergli una lettera: lo farà?

