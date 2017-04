Uomini e Donne/ Anticipazioni: oggi, 13 aprile, in onda il trono over: Tina Cipollari dal chirurgo estetico!

Uomini e Donne Trono Over

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Tina Cipollari lo ammette in diretta, è rifatta! (13 aprile 2017) - La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata dedicata a dame e cavalieri del Trono Over. Maria Nota subito la mancanza di Gianni Sperti e Tina ci scherza sù, ma si passa subito a Gemma Galgani e alla visione del suo video post puntata. La dama pensando a ciò che è accaduto con Marco nell'ultima esterna si dice contenta e convinta che ci siano buone possibilità che la loro storia decolli. Arriva in studio la Galgani e si apre subito il battibecco con Tina Cipollari che verte su interviste che parlano di ritocchini chirurgici. L'opinionista invita infatti la dama a smetterla di dire falsità sul suo conto, ma oggi la verità verrà a galla perchè in studio è stato chiamato un chirurgo plastico che potrà appurare se Tina è realmente rifatta o no. Entra così il Dottor Francesco Castello che inizialmente sostiene Tina sia “tutta natura” poi però l'opinionista ammette un ritocchino alle labbra ma basta così e il Dottore conferma!

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: colpo basso di Marco per Gemma, arriva per lui Donatella! (13 aprile 2017) - Mentre tra le due bionde dame riprende la discussione, ecco arrivare in studio Marco Firpo. Gemma dichiara subito di aver preparato una lista di canzoni da ballare insieme, lui sembra preoccupato e quasi non si siede, poi però cambia idea e Maria De Filippi annuncia che da Genova è arrivata una signora per lui. Gemma vorrebbe mandarla via, ma Marco non lo ritiene corretto e accetta di conoscerla, cosa apprezzata in studio da Cinzia che confessa di apprezzare il comportamento del cavaliere che sta cercando di far comprendere in ogni modo a Gemma che per lui è solo un'amica. Ecco allora entrare Donatella, la dama svela di avere molti punti in comune con lui e Marco decide di continuare a conoscerla, poi sceglie proprio lei per ballare, ma Gemma la trova una scelta dovuta alla situazione. Poi nessuno dei cavalieri si offre di ballare con Gemma, lo fa con Nino.

