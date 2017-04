Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over 13 aprile: Gemma Galgani pronta a fare le valigie

uomini e donne, trono over

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono over 13 aprile: Uomini e donne e il trono over tornano finalmente protagonisti e non solo in tv dove dame e cavalieri andranno finalmente in onda ma saranno nuovamente in studio per una nuova registrazione. Gemma Galgani, Gianni Sperti, Marco Firpo, dame e cavalieri si ritroveranno in studio per l'ultima registrazione prima della Pasqua e solo oggi scopriremo se la dama torinese preparerà nuovamente le valigie per seguire Marco a casa sua e per passare questi giorni in sua compagnia o si è accorta che si tratta di una follia o meno. Nei giorni scorsi il cavaliere ha confermato di voler essere solo un amico per lei e Gemma sembra aver capito, con tanto di muso lungo e lacrime, cederà o continuerà a tornare alla carica fino a quando non riuscirà a vederlo e riconquistarlo?

Dall'altra parte abbiamo anche una delle coppie più seguite del momento, ovvero quella formata da Anna e Nino. I due si sono lasciati tanto che le accuse piovute sul cavaliere siciliano non sono mancate. Anna è tornata indietro dopo essersi esposta molto mentre lui continua a ribadire e sottolineare queste mancanze che lo hanno fatto soffrire e patire. I fan sognano ancora un riavvicinamento per i due e un lieto fine che possa vederli fuori dallo studio proprio in queste ultime puntate dello show di Maria De Filippi. E, infine, cosa ne sarà di Sossio Aruta? Il calciatore sembra destinato ad una nuova estate da sigle, succederà davvero?

