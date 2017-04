VITA DA CAMPER/ Su Canale Nove il film con Robin Williams (oggi, 13 aprile 2017)

Vita da camper, film prima serata

VITA DA CAMPER, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 13 APRILE 2017: IL CAST - Vita da camper, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia del 2006 che è stata diretta da Barry Sonnenfeld (la trilogia di Men in black, Vita da Gatto, La famiglia Addams) ed interpretata da Robin Williams (Will Hunting - Genio ribelle, L'attimo fuggente, Jumanji), la cantante JoJo (Aquamarine, Che fatica fare la star, G.B.F.) e Josh Hutcherson (la saga di Hunger Games, Viaggio nell'isola misteriosa, Innamorarsi a Manhattan). Ma scopriamo subito nel dettaglio la trama del film.

VITA DA CAMPER, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 13 APRILE 2017: LA TRAMA - Bob Munro (Robin Williams) è responsabile di una filiale di una grossa società, prossima alla fusione con un'altra azienda. Bob e la moglie Jamie (Cheryl Hines) hanno dei seri problemi di comunicazione che li stanno allontanando sempre di più fra loro e con i figli Cassie (JoJo) e Carl (Josh Hutcherson). Per ritrovare un equilibrio famigliare i quattro decidono di partire per una vacanza alle Hawaii, ma vista la fusione imminente il capo di Bob gli intima di partecipare a diverse riunioni importanti, sparse per tutti gli Stati Uniti. Incapace di dire di no al capo, ma impossibilitato a confessare la verità ai familiari per non mettere per l'ennesima volta il lavoro prima di loro, Bob inventa un originale stratagemma. Dopo aver noleggiato un camper convince la famiglia, ben poco felice della decisione, a rinunciare alla vacanza alle Hawaii per partire tutti insieme in una vacanza on the road. Senza confessarlo a moglie e figli, Bob ha già pensato ad un itinerario che gli permetterà, senza dirlo ai suoi, di partecipare a tutte le riunioni per l'imminente fusione. Il viaggio sarà però funestato da diversi incidenti tragicomici e soprattutto dall'invadente famiglia Gornicke, conosciuta per caso in un parcheggio per camper e diventata un'ingombrante compagnia di viaggio. Durante il viaggio i membri della famiglia impareranno davvero a conoscersi meglio, fra Bob e Jamie sboccerà nuovamente l'amore, ma il capo famiglia sarà continuamente costretto a mentire e trovare pretesti per misteriose fughe in cui parteciperà ai meeting di lavoro, finchè qualcuno non scoprirà la verità.

