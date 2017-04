APPUNTAMENTO A TRE/ Su La5 il film con Matthew Perry (oggi, 14 aprile 2017)

Appuntamento a tre, film prima serata

APPUNTAMENTO A TRE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Appuntamento a tre, il film in onda su La5 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Three to Tango, nata da una coproduzione australiana – americana del 1999 per la regia di Damon Santostefano. Nel cast sono presenti Matthew Perry, Neve Campbell, Dylan McDermott, Oliver Platt e Bob Balaban. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

APPUNTAMENTO A TRE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un ragazzo di nome Oscar Novak (Matthew Perry) di professione architetto che lavora in società con un suo collega, un certo Peter Steinberg (Oliver Platt) le cui vite si trovano ad un punto di svolta quando conoscono il ricco magnate di Chicago, Charles Newman (Dylan McDermott) che offre loro un’importante opportunità. L’uomo infatti ha intenzione di trasformare un vecchio rudere di Chicago in quella che potrebbe essere la sede della sua fondazione ed ossia un centro culturale molto fastoso ed imponente. Per Peter ed Oscar si tratta dell’occasione che aspettano da una vita ma tuttavia ci sono altri colleghi agguerriti pronti a concorrere per aggiudicarsi l’appalto. Un giorno, Newman, inserisce in una competizione faccia a faccia Peter e Oscar che devono scontrarsi con due colleghi molto esperti e noti, Strauss (John C. McGinley) e Decker (Bob Balaban) ma in qualche modo i due hanno la meglio. Nei giorni seguenti quando Oscar incontra il magnate Newman viene scambiato a causa di un equivoco per gay, quest’ultimo glielo lascia credere soprattutto quando gli chiede di sorvegliare e monitorare la vita e il comportamento della sua amante Amy (Neve Campbell) che è una donna atipica simpatica sì, ma molto impulsiva e che si ritiene un’artista. Frequentando la giovane Amy, Oscar inizia a provare dei sentimenti per lei, che giorno dopo giorno si fanno sempre più profondi. Tuttavia nonostante pensa di essersi innamorato di lei, Oscar continua a non svelare i suoi reali sentimenti facendo credere a tutti di essere gay. La sua paura più grande è infatti quella di raccontare a Newman di non essere gay e di perdere così l’occasione più importante della sua vita, quella cioè di sfondare finalmente e fare carriera.

