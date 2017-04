ARMA LETALE/ Su Italia 1 il film con Mel Gibson e Danny Glover (oggi, 14 aprile 2017)

Arma letale, film seconda serata

ARMA LETALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Arma letale, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere poliziesca dal titolo originale Lethal Weapon, realizzata in America del 1987 prodotta da Joel Silver con la regia di Richard Donner mentre nel cast figurano Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins e Darlene Love. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ARMA LETALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo a Los Angeles, qui vive un uomo di nome Martin Riggs (Mel Gibson) che è un poliziotto reduce dal Vietnam e che da poco è rimasto vedovo. Tutti conoscono Martin Riggs specialmente i suoi colleghi a causa dei suoi gesti folli e sconsiderati nonché per il pericolo a cui espone non soltanto la squadra di polizia ma anche se stesso. Inoltre Riggs ha anche tentato il suicidio. I suoi superiori decidono allora di affiancargli un poliziotto più grande e saggio di lui che possa in qualche modo mettere freno alla sua sregolatezza. Si tratta di un Roger Murtaugh (Danny Glover) che ha una vita completamente differente da quella di Riggs in quanto è sposato con figli, ha cinquanta anni e non ha alcuna intenzione di mettersi nei guai. Iniziano sin da subito i problemi di questa convivenza forzata sul posto di lavoro, ma, man mano che trascorrono i giorni e i due si conoscono meglio il loro legame e rapporto si consolida maggiormente tanto che i due colleghi iniziano a frequentarsi anche al di fuori dell’orario di lavoro. Riggs e Roger vengono chiamati ad indagare su di un caso molto particolare in cui è stata trovata morta la figlia di un commilitone essendo precipitata da un grattacielo. I due iniziano allora le loro indagini accurate e scoprono che questa vicenda è in qualche modo collegata ad un importante giro di droga in cui sembra essere coinvolto proprio il padre della povera ragazza uccisa. Una situazione già molto delicata e compromessa raggiunge il suo culmine quando i due scoprono che ad essere coinvolta nel giuro di droga è la figlia di Roger, una ragazza di nome Rianne (Traci Wolfe) che viene presa in ostaggio dai malviventi al fine di poter ricattare il padre. L’intento della banda di trafficanti è quello di costringerlo a non parlare di questo giro di droga. Tuttavia la prodezza e la determinazione di Roger e Riggs fa sì che i due riescano ad avere la meglio smantellando completamente l’organizzazione criminale.

