Adua Del Vesco/ Messaggi in codice per il fidanzato Gabriel Garko?

Gabriel Garko e Adua Del Vesco (Instagram)

Adua Del Vesco, l'attrice e fidanzata di Gabriel Garko sorprende: messaggi in codice per l'attore? - La love story tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko continua ma sempre lontano dai riflettori. È ormai chiara la scelta dei due attori di vivere il loro rapporto senza farsi travolgere dal gossip, evitando che questo si intrometta nelle loro vite e rischi di creare incomprensioni. Ecco perchè sono i messaggi social e le poche apparizioni pubbliche dei due insieme a darci qualche indizio su come stia procedendo la loro storia. Nelle ultime ore infatti è la bella Adua Del Vesco a pubblicare dei post su Instagram che potrebbero quasi sembrare dei messaggi in codice per il suo fidanzato, Gabriel Garko.

"Chi possiede coraggio e carattere è sempre molto inquietante pe chi gli sta vicino" è l'ultima frase pubblicata da Adua Del Vesco su Instagram, parole d'amore che potrebbero quindi essere proprio indirizzate a Gabriel Garko, soprattutto se affiancate ad un altro messaggio scritto poco prima di questo. "Molte persone vorrebbero viaggiare con te su una Limousine. Ma quello che tu vuoi è qualcuno che prenda l'autobus con te quando la Limousine si rompe" è l'altra frase che si legge sul profilo Instagram di Adua Del Vesco e ancora una volta il pensiero vola a Gabriel che, sul suo profilo, è molto più riservato e non dedica frasi nè pubblica foto con Adua, rispettando appunto la decisione di mantenere immerso nella privacy questo rapporto.

