BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 17 aprile: Coco capisce di essere stata ingannata

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 17 APRILE: COCO SCOPRE DI ESSERE STATA INGANNATA - La nuova settimana di programmazione di Beautiful negli Stati Uniti si apre all'insegna dello spionaggio industriale delle Spectra contro i Forrester. La sfilata organizzata dal nuovo brand lascerà poco spazio ai dubbi, poiché i vestiti presentati saranno identici a quanto disegnato in precedenza da Ridge (e mostrato da RJ a Coco). Dopo essersi resi conto di essere stati derubati, i Forrester decideranno di indire una riunione di emergenza, nella quale fare il punto della situazione: non solo dovranno ripartire dall'inizio disegnando una nuova linea d'alta moda, ma dovranno scoprire anche il nome del colpevole che si è macchiato di un simile crimine. I sospetti ricadranno fin da subito su Coco, la piccola di casa Spectra, assunta proprio all'interno della Forrester Creations. Fin dall'inizio Ridge aveva espresso l'assenza di fiducia nei suoi confronti, anche se il suo eroismo durante una difficile situazione nella quale si era trovato RJ lo aveva spinto a cambiare idea. Ma la prima a restare delusa su quanto accaduto sarà la stessa Coco che in pochi istanti si renderà conto di essere stata presa in giro dalla sua stessa famiglia. Finirà per pagare per un errore non commesso?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 17 APRILE: BROOKE ALL'ATTACCO! - A partire dalla puntata americana di Beautiful del prossimo lunedì, si tornerà a parlare di Brooke e della sua complicata situazione sentimentale. La Logan ha assistito al bacio tra Quinn e Ridge e ha posto fine al suo fidanzamento con Forrester, rifiutando di sposarlo in Australia come inizialmente previsto. A nulla sono valsi i tentativi di Ridge di convincerla a cambiare idea, chiedendo perdono per il grave errore commesso. Eppure queste preghiere non andranno a buon fine: gli spoiler, per il momento estremamente criptici, relativi all'appuntamento di inizio settimana segnalano, infatti, che Brooke prenderà la sua decisione, tornando dall'uomo che non ha mai smesso di amare. Lei stessa, infatti, aveva dichiarato in varie occasioni di avere soltanto Bill nella sua mente, ma di essersi fidanzata con Ridge per il bene della sua famiglia. La Logan si presenterà dallo Spencer indossando un capo di biancheria intima, ricoperto dai dollari. Se questo non sarà un segno tangibile della sua decisione...

