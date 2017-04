BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Brooke arriva da Bill vestita da dollaro, questo è amore? Foto

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BROOKE SI PRESENTA DA BILL E... - Brooke potrà restare a lungo senza un uomo al suo fianco? I fan di Beautiful la conoscono da trent'anni ormai e sanno bene che la fine della sua relazione con Ridge potrebbe sancire fin da subito l'inizio di una nuova avventura al fianco di un altro uomo. E anche se Forrester continuerà ad insistere per essere da lei perdonato, la mente e il cuore della Logan la porteranno in breve tempo tra le braccia di un'altra persona: avete già capite di chi stiamo parlando? Vi abbiamo segnalato una piacevole sopresa che la madre di Hope avrà in serbo molto presto per Bill e che dimostrerà come i suoi sentimenti per lui non siano mai svaniti. Ma ora possiamo darvi maggiori dettagli su questa idea: una foto che circola sul web (cliccate qui per vederla) lascia davvero pochi dubbi sulle intenzioni della vamp di Beautiful che si presenterà al cospetto del ricco editore niente meno che vestita... da dollari! Avete proprio capito bene, la Logan non si smentirà, rendendo il suo nuovo uomo più felice che mai. Quale sarà la reazione dello Spencer?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: ERIC SI SENTE MALE! - Eric contro Forrester! Ecco il tema della puntata di Beautiful di oggi nella quale la complicata famiglia, simbolo del sogno americano, sarà non troppo felicemente riunita nella propria casa di moda. Saranno tutti presenti a partire dai combattivi Ridge e Steffy, ma anche dai 'pentiti' Rick e Maya, Felicia, Zende, Thomas, Charlie e Pam. I rimproveri di Eric, deluso per l'assenza di tutti alle sue nozze, colpiranno nel segno: gran parte dei suoi familiari gli chiederanno scusa per essersi comportanto in questo modo sentendosi in colpa per le durissime parole del patriarca. Lui in passato li ha sostenuti in ogni loro scelta, dandogli anche una vita più che decorosa, un luogo di lavoro di tutto rispetto e soprattutto l'amore di un padre e di un nonno. In risposta loro avrebbe dovuto sostenerlo, ma si sono tirati indietro nel primo momento di difficoltà. Non tutti però saranno dalla sua parte: Steffy e soprattutto Ridge non faranno marcia indietro e la discussione finirà per degenerare, fino a quando Eric si sentirà male, cadendo a terra privo di sensi...

