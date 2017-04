BELEN RODRIGUEZ/ News: nuova dedica d’amore del fidanzato Andrea Iannone, foto (oggi 14 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NUOVA DEDICA D’AMORE DEL FIDANZATO ANDREA IANNONE, FOTO - L’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è decisamente social, proprio come lo era stato quello tra la showgirl argentina e il suo ex marito Stefano De Martino. Sia Belen che il suo pilota di Moto GP non perdono occasione per dichiararsi vicendevolmente il loro amore attraverso Facebook e Instagram, sotto gli occhi di fans e followers. Abbiamo così seguito da vicino le loro vacanze in Australia e in Qatar, attraverso video e foto prodotti direttamente da loro. Nell’era di internet infatti ai paparazzi rimane ben poco da fare e sono proprio protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport come la Rodriguez e Iannone a mostrare i loro momenti di vita più privata attraverso i moderni mezzi di comunicazione. Questa volta però il pilota di Moto GP ha voluto farlo con un tocco vintage e cioè pubblicano su Instagram una foto fatta a una polaroid, la foto istantanea che negli anni ottanta anticipava di quasi vent’anni quello che sarebbe diventato comune con l’uso delle fotocamere digitali, permettendo cioè di vedere subito l’immagine immortalata. Ad accompagnare al foto “retrò” in cui vediamo Belen e Andrea in posa in un locale, le due parole che meglio esprimono un sentimento così forte come quello dell’amore: “TI AMO!”. La semplice dedica di Iannone ha colpito al cuore i suoi followers, collezionando oltre 33mila like in meno di un giorno: clicca qui per vederla e leggere tutti i commenti.

