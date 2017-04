Beppe Fiorello / Protagonista di una divertente gag (Italia’s Got Talent, 14 aprile 2017)

Italia’s Got Talent

BEPPE FIORELLO, OSPITE NELLA PRIMA SEMIFINALE: PREPARATA UNA DIVERTENTE GAG CON I GIUDICI (ITALIA’S GOT TALENT, 14 APRILE 2017) – Questa sera su Sky Uno va in onda la prima attesa semifinale del talent Italia’s Got Talent condotto da Lodovica Comello e con la partecipazione di Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli nelle vesti di giurati. Un appuntamento che si preannuncia piuttosto interessante non solo perchè la Comello, novità di questa edizione, dispone di un Golden Buzzer per mandare in finale uno dei concorrenti ancora in gara, ma anche per la presenza come ospite d’onore del noto attore e cantante italiano Beppe Fiorello. In particolare l’artista siciliano si presterà ad una divertente gag con i membri della giuria allo scopo di arricchire uno spettacolo che già si preannuncia piuttosto avvincente grazie alla definizione dei 10 migliori concorrenti che meritano l’accesso in finale.

Recentemente l’attore e fratello del noto personaggio televisivo Rosario Fiorello, è stato grande protagonista sulla Rai con la fiction I fantasmi di Portopalo, affrontando un argomento quanto mai delicato nonché di stretta attualità. La fiction ha ottenuto un enorme seguito di pubblico che ha spinto lo stesso Fiorello a ringraziare tutti con un video pubblicato sulla propria pagina facebook. L’attore ha voluto rispondere anche alle critiche mosse dal sindaco del paesino siciliano dove la fiction è ambientata rimarcando: “Questo racconto ha anche suscitato cattiverie, c’è chi dice che la storia non sia vera, ma non è così. È un film che si ispira liberamente ad un libro, il personaggio di Fortunato è inventato, ma nella storia tutto il resto è accaduto realmente. Io mi sono preso la responsabilità di parlare di questioni di cui altri non volevano parlare”.

