EMMA MARRONE/ News: torna ad Amici? Una foto a Roma incastra la cantante, Foto (oggi, 14 aprile)

Emma Marrone torna ad Amici? (Wikipedia)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE È A ROMA, TORNERÀ AD AMICI? - Ora che Morgan ha lasciato il suo posto nelle scuderie di Maria De Filippi, Emma Marrone potrebbe prendere il suo posto alla guida della squadra bianca? È questa la domanda che ormai da molti giorni continua a tormentare i tanti fan della cantante salentina. In attesa di svelare al suo pubblico la verità su questa storia, Emma Marrone è tornata sui social, dove ha pubblicato una foto per dare il suo buongiorno ai tantissimo follower che ogni giorno la seguono. ”Presa bene”, scrive la cantante soddisfatta della sua posa, poi, riferendosi al clima primaverile che si respira in questo periodo nella capitale, fa un’ulteriore osservazione: A Roma c'è un sole pazzesco”. I commenti dei suoi fan, come sempre in questi casi, non si sono fatti attendere: “Sempre più bella, non ci sono più parole per descrivere la tua bellezza”, “Anche qui splende il sole. Buona giornata bionda”, “Sei una meraviglia Emma”. Qualcuno, però, non può fare a meno di parlare di Amici e ipotizza che la presenza a Roma di Emma sia legata al suo rientro nella scuola di Maria De Filippi: “Roma? Amici?”, scrive infatti una fan, mentre c’è chi, senza mezzi termini, spera di vederla presto alla guida dei bianchi: “Spero che torni sui bianchi ad amici come direttore artistico”. Cliccate qui per visualizzare la foto e tutti i commenti.

