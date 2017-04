Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati?/ Un messaggio sospetto allarma, ecco la verità

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la coppia è in crisi? Un messaggio parla chiaro, ma poi... - Aria di crisi tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, almeno secondo i bene informati. "Tutto lì, nel cuore. Tutto ciò che non sono più riuscita a stringere tra le mani, perché ho perso, perché non c'è più. Tutto lì, nel cuore dove nessuno me lo potrà strappare" sarebbe stato questo il post con il quale la conduttrice di Made in Sud avrebbe fatto nascere i sospetti di una rottura col marito e padre di suo figlio. A tale frase si va infatti ad aggiungere che peroprio qualche tempo fa dai social della Gregoraci era scomparsa ogni traccia delle foto con Briatore, prova per molti di una rottura o comunque di un allontanamento tra i due, probabilmente voluto proprio dall'imprenditore. Ma cosa si cela dietro a questi gesti social? Tra Flavio ed Elisabetta è davvero finita? Stando alle ultime dichiarazioni di Briatore sembrerebbe proprio di no.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è finita? L'imprenditore chiarisce la situazione - Flavio Briatore ha infatti chiarito la questione durante l'ospitata a "Night Tabloid", la trasmissione in onda su Raidue, dove ha ufficialmente smentito la crisi matrimoniale di cui si parla da alcuni giorni. Alla domanda della conduttrice Annalisa Bruschi su come vanno le cose con Elisabetta Gregoraci, ha infatti risposto che: "E' tutto a posto". Ma non è tutto perchè a confermare la sua smentita arrivano anche alcuni messaggi social di Briatore, e ovvero un video con il figlio, Nathan, in cui ha scritto: “aspettiamo la mamma che arriva da Made in sud” e un’altra foto del loro bambino mentre si prepara ad andare a scuola. Proprio sotto questo scatto Briatore scrive un messaggio che pare la chiara risposta a chi ha sospettato di una crisi con Elisabetta: “Falco va a scuola, Flavio tra un’ora Gran premio di Formula 1 Bahrein, Eli dorme. Famiglia. Buongiorno a tutti e… buon gossip a tutti.”

