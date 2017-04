FabrizIo Corona

FABRIZIO CORONA, NINA MORIC TORNA ALL’ATTACCO DELL’EX MARITO USANDO L’IRONIA: FOTO (OGGI, 14 APRILE 2017) - Continua a distanza il botta e risposta tra Fabrizio Corona e la coppia formata dalla sua ex moglie, Nina Moric, e il nuovo compagno di lei, Luigi Mario Favoloso. Durante l’ultima udienza del processo contro di lui, l’ex re dei paparazzi ha accusato il fidanzato della modella croata di aver piazzato lui la bomba carta esplosa qualche mese fa vicino a casa di Corona per intimidirlo e far ottenere alla Moric la custodia del figlio Carlos. Favoloso aveva risposto poche ore dopo a Pomeriggio 5 affermando che Corona voleva solo far parlare del suo processo, mentre Nina aveva optato per una battuta piccante a riguardo: “Le uniche bombe che Favoloso ha maneggiato di recente erano le mie, e non sono mai scoppiate”. Nelle ultime ore la modella croata è tornata sull’argomento usando sempre l’ironia e ha condiviso la notizia riguardante “la bomba più potente della storia” sganciata dagli Stati Uniti sull’Afghanistan: “Stati Uniti? Io direi che è stato Favoloso”. La Moric lancia così la sarcastica ipotesi in cui se il suo fidanzato fosse responsabile della bomba sotto casa di Corona lo potrebbe quindi essere anche di qualsiasi altra sganciata nel mondo, raccogliendo quasi 400 like in mezza giornata: l’ex fotografo dei vip risponderà nella prossima udienza? Staremo a vedere. Clicca qui per vedere il post di Nina Moric.

