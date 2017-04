FAST AND FURIOS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e Vin Diesel (oggi, 14 aprile 2017)

Fast and furious, film prima serata

FAST AND FURIOS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Fast and Furious, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21:10. Questa pellicola è la prima della saga, uscita nel 2001 e diretta da Rob Cohen, nel cast sono presenti tra gli altri, da Paul Walker, Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Il primo sequel di Fast and Furios è stato realizzato nel 2003. Entro il 2017 uscirà invece Fast and Furious 8. In una delle scene girate all'interno dell'abitazione di Toretto, sul televisore presente in salotto s'intravedono alcune scene del film Dragon - La storia di Bruce Lee, pellicola diretta da Rob Choen, lo stesso regista del film. Rob Chen appare anche in Fast and Furious nei panni di una fattorino delle pizze. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FAST AND FURIOS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - L'agente Brian O'Connor, interpretato da Paul Walker, inizia a seguire un caso caratterizzato da una lunga serie di furti compiuti da una gang, che, a bordo di tre Honda Civic, rapinano autotreni pieni di merce di gran valore. Il primo sospettato è Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel. L'agente O'connor lo pedinava da tempo recandosi ogni giorno nel locale di proprietà del malvivente e cercando di sedurre la sorella, Mia (Jordana Browster). Dominic Toretto è molto noto nell'ambiente criminale di Los Angeles come organizzatore di gare automobilistiche illegali. Così O'Connor si recherà lì in incognito e deciderà di prendere parte alla gara per entrare a far parte del mondo delle gare clandestine ed acquistare la fiducia di Toretto. In questo modo riuscirà a scoprire se effettivamente Toretto è il mandate dei furti degli autocarri. Durante la gara, O'Connor scommette il libretto di circolazione della sua automobile ma la corsa viene vinta da Toretto. Al termine della gara la polizia fa il suo ingresso e Toretto scappa con la speranza di sfuggire alla cattura. Sarà O'Connor a salvarlo facendolo salire a bordo della sua auto. I due iniziano così a diventare amici e dopo essere scampati ad un attacco da parte di una gang asiatica Toretto invita O'Connor ad un party durante il quale rimprovera Leon, Vince e Jesse per non essere andati in suo soccorso durante l'inseguimento della polizia. Il gruppo criminale capitanato da Toretto non sopporta il suo nuovo amico ma nonostante ciò O'Connor oltre a flirtare con sua sorella Mia aiuterà la banda a creare una nuova auto per le gare clandestine, la Toyota Supra. L'automobile servirà per partecipare alla Race Wars.

