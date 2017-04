FOTO DELL’EX SUL CELLULARE/ Ragazza scopre scatola dei ricordi del fidanzato: deve essere gelosa?

Relazioni di coppia ed ex fidanzati

RAGAZZA SCOPRE SCATTI DEL FIDANZATO CON L'EX FIDANZATA, ECCO LE REAZIONI DEL WEB - I rapporti di coppia sono spesso complicati e, quando si tira in mezzo anche l'ex fidanzata, le cose cambiano ancora. Secondo ciò che riporta Dagospia, pare che un episodio successo ad una ragazza, abbia aperto in rete un dibattuto molto forte. Una giovane infatti, ha trovato la misteriosa scatola dei ricordi dell'attuale fidanzato e, tra i ricordi, sono emerse anche delle fotografie insieme all'ex fidanzata. La visione di questi scatti, ha provocato molto turbamento nel suo cuore, tanto che ha voluto condividere su internet le sue emozioni. La ragazza ha voluto raccontare la sua esperienza su "Mumsnet" e, nella discussione ha evidenziato di avere trovato numerose fotografie dell'ex sul cellulare dell'attuale fidanzato che, di contro, non ne possiede alcuna insieme a lei. Lo stato attuale delle cose l'ha fatta sentire messa da parte: "A volte ho l’impressione che il mio ragazzo avrebbe voluto che le cose fossero andate diversamente con la sua ex e di essere solo un rimedio per lui", ha scritto la ragazza. Il suo post ha colpito moltissime persone online che si sono confrontati sull'opportunità o meno, di tenere dei ricordi legati alle storie precedenti.

Tra i tanti confronti, una donna ha raccontato la sua personale opinione: "Il mio ex lasciava in giro della roba in modo che io la trovassi: voleva farmi credere di pensare ancora alla sua ex (non era vero, ma gli piaceva tenermi sulla corda) cercando conferme da parte mia. Potrebbe essere un tentativo di manipolazione quello del tuo fidanzato". Nonostante ciò, alcuni hanno confessato di non trovarci nulla di male nel possedere una scatola dei ricordi per non dimenticare ciò che è stato. Un'altra donna ha tranquillizzato l'utente: "Io tengo di tutto e non mi ricordo nulla degli oggetti, nel senso che non li riesco ad associare a eventi del mio passato, quindi non credo che neanche la scatola sia una cosa rilevante". Altri invece, hanno pensato che la scatola messa da parte sia un chiaro segno che qualcosa non va, come se fosse un campanello d'allarme. La ragazza però, ha precisato che le foto sono presenti sia sull'attuale cellulare che nella famosa scatola e il fidanzato le guarda spesso. Alcuni internauti però, hanno fatto notare alla donna di avere delle insicurezze nei confronti della relazione, ma non tutti la pensano così: "La cosa più importante qui è che non ti senti amata. Una cosa che io non potrei accettare e che, a quanto sembra, non vuoi accettare neanche tu. Il partner dovrebbe farti sentire importante; meriti di più".

