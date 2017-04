FURORE/ Oggi, 14 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Furore

FURORE, OGGI 14 APRILE 2017 NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ - Oggi, venerdì 14 aprile 2017, i fans di Furore non ritroveranno il loro amato programma su Rai Due ma non devono preoccuparsi perché questa nuova edizione del varietà non è stata cancellate e non è nemmeno finita. Furore si prende un piccola pausa in occasione del Venerdì Santo, giorno in cui la Rai trasmette il tradizionale appuntamento in mondovisione con la Via Crucis. Per permettere a tutti di seguire l’atto di fede nel sacrificio di redenzione di Cristo che verrà presieduto per la quinta volta da Papa Francesco, la Rai ha infatti cambiato la sua programmazione, spostando Furore. La trasmissione condotta da Gigi e Ross sotto l’occhio vigile del giudice speciale Alessandro Greco tornerà in onda questa domenica, sempre su Rai Due, nel consueto appuntamento delle 21.05. Per ritrovare quindi i divertenti giochi musicali che hanno reso tanto famoso il programma, il pubblico dovrà quindi aspettare solo due giorni.

