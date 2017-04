Giulia De Lellis e Oscar Branzani/ La lite tra i due ex Uomini e Donne sui social per un costume da bagno

Giulia De Lellis di Uomini e donne

GIULIA DE LELLIS E OSCAR BRANZANI: LA LITE SUI SOCIAL TRA I DUE EX DI UOMINI E DONNE PER UN COSTUME: I FAN SI DIVIDONO - È guerra sui social fra Oscar Branzani e Giulia De Lellis, due amati protagonisti del trono classico di Uomini e Donne che, in seguito all'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di dedicarsi anima e corpo alla passione per la moda. Entrambi, infatti, nelle ultime settimane hanno pubblicato sui loro profili social gli shooting fotografici dei costumi per la stagione 2017, ma un confronto fra due capi, pubblicato dalla fan page di Giulia De Lellis "LebimbediGiuliaD", ha ben presto sollevato un polverone mediatico. Le fan dell'ex corteggiatrice di Andrea Damante, infatti, hanno postato su Instagram una foto che mette a confronto due costumi delle collezioni di entrambi, sottolineando, in base alla data di pubblicazione dei reciproci scatti, che quello di Oscar Branzani fosse copiato dal modello proposto dalla loro beniamina. Immediata la replica del tronista, che ha subito rispedito al mittente tutte le accuse, rivelando di aver realizzato lo shooting ben quattro mesi prima rispetto a quello di Giulia De Lellis.

GIULIA DE LELLIS E OSCAR BRANZANI: LA LITE SUI SOCIAL PER UN COSTUME: LA REPLICA DELL'EX CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE- "Peccato che Oscar Branzani, quel buffone, ha fatto lo shooting della collezione 2017 il 21 novembre 2016, ben 4 mesi prima del tuo idolo", questa la risposta avvelenata di Oscar Branzani, che sui social ha replicato a una fan di Giulia De Lellis che lo ha accusato di aver copiato un modello fra quelli proposti dalla sua beniamina. In questa querelle, ben presto è intervenuta anche la De Lellis, che ha detto la sua in un lungo post pubblicato fra i commenti: "(...) Spesso ti ho sentito parlare di me e del mio fidanzato sulla questione "tutti fanno costumi, tutti mi copiano". Che tristezza dai, proprio tu... tu che per primo hai "preso ispirazione" dal lavoro della tua ex? E che c'è di male? Io non ci vedo nulla di così terribile eppure proprio tu che giudichi tanto l'hai fatto per primo, come l'ho fatto io e come lo farà chiunque abbia voglia di farlo". Immediata anche la replica di Oscar Branzani: "La tua tristezza nel pensare che ho trovato ispirazione da un tuo idolo, la mia ex, non è veritiera, mentre tu ci guardavi su Instagram anni fa mia mamma lavorava in un negozio chiamato "intimo e mare" e vendeva costumi (...) io ho solo aiutato la mia famiglia".

