Gomorra 2

GOMORRA 2, OGGI, 14 APRILE, NON VA IN ONDA. ECCO PERCHÈ - Anche la Rai, come Mediaset, ha pensato bene di cambiare il proprio palinsesto in virtù delle festività pasquali a cominciare proprio da oggi, 14 aprile. Non solo su Rai 1 il pubblico delle reti pubbliche assisteranno alla via Crucis tenuta dal Papa, ma su Raitre non ci sarà nemmeno il nuovo doppio episodio di Gomorra 2. La serie tv Sky che presto potrebbe tornare su Atlantic con la terza stagione oggi, 14 aprile, non andrà in onda su Raitre e lo stesso farà anche domani, sabato 15. Per la lotta tra Don Pietro Savastano, Genny e Ciro dovremo attendere un'altra settimana. La stessa Rai via social ha annunciato che la prossima puntata di Gomorra 2 andrà in onda il prossimo 21 aprile sempre su Raitre. Questa sera, invece, troveremo il film I Soliti Ignoti.

Gli episodi di Gomorra 2 in onda il 21 aprile saranno il numero 7 e il numero 8 della stagione dal titolo, rispettivamente "Il Principe e il Nano" e "Divide et Impera" in cui assisteremo alle nuove mosse di Ciro e Genny in questa lunga partita a scacchi che ci porterà ad un finale tragico e inaspettato.

