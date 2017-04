grande fratello vip

Grande Fratello Vip 2017, Tronisti, corteggiatori ed ex di Amici nel cast? Ecco i possibili nomi - Grande Fratello Vip 2017 prende forma proprio in questi giorni e prima delle conferme ufficiali, come sempre, arrivano le prime indiscrezioni sul cast. Nei giorni scorsi si è parlato di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, ma anche di Naike Rivelli e la madre Ornella Muti. Se nel primo caso è arrivato il no di mamma Simona, nel secondo è arrivata la smentita social proprio delle dirette interessate. Niente da fare quindi e nuovi nomi da scegliere per fare un po' di gossip in attesa che il Grande Fratello Vip 2017 prenda il via. Le ultime novità arrivano dal mondo di Maria De Filippi e dei suoi programmi. Mentre alla conduzione sembra ormai confermata Ilary Blasi, con al fianco Alfonso Signorini, tra i concorrenti vip potrebbero esserci tronisti e corteggiatori. In particolare, gli ultimi nomi venuti a galla sono quelli di Giulia De Lellis e Claudio Sona. La prima potrebbe rappresentare il sequel della polemica che lo scorso anno l'ha vista protagonista insieme ad Asia Nuccetelli e al fidanzato Andrea Damante, mentre il secondo è il personaggio del momento. Non solo Sona è stato il primo tronista gay di Uomini e donne ma da poco è tornato single e ha annunciato di avere un paio di progetti per le mani. Uno di quelli sarà proprio questo?

Grande Fratello Vip 2017, Tronisti, corteggiatori ed ex di Amici nel cast? Ecco i possibili nomi - Ai nomi di tronisti e corteggiatori potrebbe unirsi anche quello di un ex di Amici, anche se a lui non piace piùà essere definito così. Parliamo di Valerio Scanu ormai leader dei programmi Rai e presto, possibile, concorrente del Grande Fratello Vip 2017? Il cantante ha già preso parte all'Isola dei Famosi e sono in molti quelli che pensano ad un suo futuro nella casa di Cinecittà alla fine di questa esperienza a Ballando con le Stelle. A loro si unisce un'altra creatura di Maria De Filippi, ovvero Karina Cascella. La protagonista della prima edizione di "Temptation Island" poi opinionista di Uomini e donne, potrebbe finire nella casa più spiata d'Italia come concorrente e possibile vincitrice così come è successo anni fa a La Talpa.

