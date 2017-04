HARRY, TI PRESENTO SALLY../ Su Rai Movie il film con Billy Cristal (oggi, 14 aprile 2017)

Harry ti presento Sally, film prima serata

HARRY TI PRESENTO SALLY.., IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Harry, ti presento Sally..., il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo originale When Harry Met Sally..., realizzata negli Stati Uniti nel 1989, prodotta dalla Castle Rock Entertainment in collaborazione con la Nelson Entertainment e diretta dal regista Rob Reine. Nel cast sono presenti Billy Cristal, Meg Ryan, Carrie Fisher e Bruno Kirby. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

HARRY TI PRESENTO SALLY.., IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti Harry Burns (Billy Cristal) e Sally Albright (Meg Ryan) i quali dopo essere stati presentati da un’amica in comune, si mettono in viaggio a bordo della propria automobile partendo da Chicago con destinazione New York. Il viaggio che li attende è molto lungo e faticoso soprattutto perché si tratta di viaggiare per ben diciotto ore in cui i due non si conoscono bene anche se Harry è il fidanzato di un’amica di Sally. Il ragazzo, all’inizio appare agli occhi di Sally alquanto antipatico e scontroso, ma, mano che il viaggio continua tra i due sembra nascere una certa intesa e feeling. Sally però è perfettamente cosciente che questo sentimento che sta nascendo in lei per Harry deve essere subito messo a tacere in quanto non può in alcun modo avvicinarsi a lui proprio perché è il ragazzo della sua migliore amica. Inoltre la ragazza non si convince del fatto che possa essere attratta da un tipo come Harry, che certo non è stato mai il suo genere soprattutto per le cose che afferma come la sua tesi, che tra uomo e donna non possa essersi mai una profonda amicizia in quanto inevitabilmente subentra l’amore o il sesso. Finalmente il lungo viaggio giunge a termine, i due sono arrivati a New York e qui si perdono di vista. Sono ora trascorsi ben due anni da quel momento quando Sally rincontra Harry in aeroporto. La ragazza si è fidanzata con un tipo di nome Joe (Steven Ford) e anche Harry è felicemente fidanzato e quasi prossimo al matrimonio con Helen. Tuttavia le loro strade si rincontrano nuovamente dopo ben cinque anni, i due hanno affrontato una serie di problemi personali e ora si ritrovano entrambi single, finalmente è arrivato il loro momento. Harry e Sally, infatti, iniziano a frequentarsi divenendo buoni amici.

© Riproduzione Riservata.