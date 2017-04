I SOLITI IGNOTI/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni (oggi, 14 aprile 2017)

I soliti ignoti, film prima serata

I SOLITI IGNOTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - I soliti ignoti, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta dal grande maestro Mario Monicelli nell’anno 1958 mentre nel cast figurano Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Totò, Claudia Cardinale, Tiberio Murgia, Carlo Pisacabe e Memmo Carotenuto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I SOLITI IGNOTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ladro di nome Cosimo (Memmo Carotenuto) che a causa di un furto di una macchina ora si trova rinchiuso in carcere. L’uomo ha molti amici, in particolar modo Capannelle (Carlo Pisacane), Ferribotte (Tiberio Murgia), Tiberio (Marcello Mastroianni) e Mario (Renato Salvatori) iniziano a meditare un piano per far scarcerare Cosimo. Ragionandoci su, si convincono che sia il caso di trovare qualcuno che si auto accusi del furto di cui attualmente è incolpato Cosimo. Dopo una ragionata ricerca si imbattono in un uomo di nome Peppe (Vittorio Gassman) che è un pugile e che dopo aver ascoltato il cospicuo guadagno decide di prendersi lui le colpe del furto della macchina. Tuttavia però l’uomo non viene in alcun modo preso in considerazione e quindi è rilasciato ma prima di uscire dal carcere riesce a farsi confidare da Cosimo i suoi piani su un furto con scasso. Così una volta uscito dalla prigione ricontatta gli altri membri della banda e decide di unirsi a loro per preparare il colpo di cui gli aveva parlato Cosimo. Si tratta di svaligiare l’importante cassaforte del Monte di Pietà. Le difficoltà a cui vanno incontro sono tantissime, una fra tutte è il non saper aprire le casseforti così decidono di andare a lezione da un ladro specializzato, un uomo di nome Dante che però non può prendere parte al colpo perché è sorvegliato. Tuttavia, la banda, grazie a Dante acquisisce tutte le informazioni utili ma non ha fatto i conti con l’uscita dal carcere di Cosimo grazie ad un’amnistia, Infatti, quando quest'ultimo esce dal carcere e scopre il tiro mancino che i suoi amici gli hanno giocato decide di vendicarsi ma mentre sta facendo uno scippo viene investito e muore. Gli altri invece si preparano per il furto del secolo ma non riescono nel loro intento a causa della loro inesperienza.

© Riproduzione Riservata.