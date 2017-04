IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 15 aprile: Severo alla ricerca di vendetta

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: SEVERO CERCA VENDETTA? - Hernando era a conoscenza dei rischi corsi dalla famiglia Santacruz ma non ha fatto nulla per evitare il peggio. Con questa convinzione, nella puntata de Il Segreto di domani Severo sarà alla ricerca dell'uomo che si è comportato in modo tanto crudele nei suoi confronti. Sarà la stessa Francisca a portare avanti il suo piano, facendo in modo che Severo completi la sua vendetta, cacciandosi in grossi guai. Ed, infatti, il marito di Candela sembrerà essere fuori controllo, tanto da preoccupare gli amici Alfonso e Ramiro, convinti che non sia questa la strategia giusta da seguire. I due Castaneda saranno davvero spaventati per le ripercussioni che potrebbe avere Severo e si metteranno alla ricerca del Sergente Longinos. Solo lui potrà aiutarli, ma il soldato sarà irrintracciabile, così come lo stesso Severo. Accadrà qualcosa di grave e irreparabile a due delle famiglia più in vista di Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: GLI INCUBI SI FANNO PIU' CHIARI - Nelle ultime puntate de Il Segreto, Beatriz ha continuato ad essere vittima di terribili incubi, nei quali ha compreso che Hernando potrebbe essere la causa del suo mutismo (per fortuna poi superato). La ragazza ha raccontato al diretto interessato e a Camila i suoi timori ma non ha raggiunto nessun risultato degno di nota. Camila non le ha creduto, mentre Hernando ha avuto il suo bel da fare per convincere la sua protetta della sua innocenza. Nella lunga puntata di oggi, però, questo problema tornerà ad essere di grande attualità: il volto sarà sempre più evidente nei sogni di Beatriz, mentre Camila capirà che è giunto il momento di portare a termine le sue indagini per scoprire una volta per tutte l'origini di questo grave problema. Avrà però bisogno della stessa Beatriz per ricostruire i fatti accaduti diversi anni prima, per questo le chiederà di aiutarla: la giovane Mella metterà da parte le sue paure per scoprire la verità?

© Riproduzione Riservata.