IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: un fantasma tormenta la Miel Amarga, ma di chi si tratta? Video

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 APRILE: LA TRISTE STORIA DI HERNANDO - Nuova puntata de Il Segreto domani su Canale 5 dove assisteremo ai timori di Beatriz relativi all'identità dell'uomo che la sconvolge nei suoi incubi. La ragazza sarà certa che si tratti di Hernando, anche se Camila cercherà di convincerla del contrario, facendola riflettere: com'è possibile che un uomo tanto gentile e premuroso con lei come Hernando, sia stato la causa dei problemi infantili? Questi timori e i ricordi dolorosi del suo passato riporteranno alla mente di Hernando i dettagli di quanto accaduto alla sua bella famiglia. Sarà Rogelia ad ascoltare la sua confessione, facendole da amica in una fase così delicata della sua vita. Sarà alla governante che il proprietario di Los Manantiales racconterà di avere avuto una splendida famiglia con una moglie amorevole e due bambini. Ma qualcosa di terribile aveva sconvolto quell'idillio: un incendio aveva distrutto la sua casa e soprattutto quella splendida famiglia: ma allora che ne è stato di tutti i suoi componenti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL DIAVOLO SI AGGIRA PER LA MIEL AMARGA? VIDEO - Non c'è davvero da annoiarsi nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto dove colpi di scena, tradimenti e misteriose presenze si aggiungeranno alle tante storie d'amore. Ad essere protagonista di una presenza oscura sarà la Miel Amarga nella quale la Bibbia di Cristobal prenderà fuoco senza un apparente motivo. Ma sarà soprattutto un uomo incappucciato a scatenare la preoccupazione dei presenti quando, dal giardino, vedranno alla finestra un ombra dal volto scoperto. Clicca qui per vedere il video in lingua originale nel quale Cristonal, Carmelo, Dolores e Onesimo osserveranno quella misteriosa figura sbucare da dietro le tende: è inutile negare che tutti loro saranno sconvolti, pensando che si tratti di un fantasma. Ma lo sarà davvero? Il Sospetto che possa trattarsi di qualche persona che odiata Cristobal non manca: potrebbe trattarsi di Donna Francisca, anche se l'ipotesi più accreditata riconduce niente meno che a Severo Santacruz!

