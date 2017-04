INFILTRATO SPECIALE/ Su Iris il film con Steven Seagal e Morris Chestnut (oggi, 14 aprile 2017)

Infiltrato speciale, film prima serata

INFILTRATO SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Infiltrato speciale, il film in onda su Iris oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola d'azione prodotta nel 2002 con il titolo originale Half Past Dead Genere ed è statat diretta dal regista Don Michael Paul. Nel cast figurano gli attori Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples, Tony Plana, Kurupt, Michael Taliferro, Bruce Weitz, Linda Thorson, Claudia Christian, Stephen J. Cannell, Frank Hubbard, Richard Bremmer, Michael McGrady, Hannes Jaenicke, Matt Battaglia, Wiliam T. Bowers e Yasmina Filali. Il film è stato per la gran parte girato in Germania, in particolare a Berlino, le scene ambientate in prigione sono state filmate all'interno di un vecchio fortino della polizia segreta dell'allora Germania dell'Est ancora divisa dal muro. Altre scene sono state invece riprese direttamente da altre pellicole, in particolare da film del regista Micheal Bay dal titolo The rock e da uno chiamato Navy Seals. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INFILTRATO SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Sasha Petrosevitch, è un agente infiltrato dell'Fbi che deve vedersela con Sonny Eckvall, boss di mafia specializzato nel racket del furto delle auto di lusso. Sasha deve entrare nella gang per poterla smascherare dall'interno e ci riesce ma al primo test arriva un colpo di scena, mentre l'infiltrato e gli altri criminali si trovano in un garage, l'Fbi fa irruzione e spara all'impazzata. Petrosevitch viene colpito e per non far saltare la copertura si lascia arrestare, si ritrova in cella a New Alcatraz con altri banditi. All'interno del penitenziario l'agente Petrosevitch riesce a intercettare un colpo segreto, una banda sta meditando l'evasione per recuperare un grosso carico di lingotti d'oro e rivenderli. Per farlo viene preso in ostaggio il giudice Jane McPherson, a questo punto, l'agente torna a fare l'infiltrato per l'Fbi, cerca di ricostruire il piano criminale e di assecondare le volontà degli altri galeotti, è l'unico modo che ha per farli arrestare. Seguono scene action tra arti marziali, sparatorie, inseguimenti in auto e scambio di ostaggi. Alla fine, Sasha, sarà costretto ad un'azione davvero eroica per salvare il magistrato e acciuffare i criminali.

