ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Raz Degan trionfa: le nuove accuse di Eva Grimaldi e Nancy Coppola

Raz Degan - Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN TRIONFA: EVA GRIMALDI E NANCY COPPOLA ANCORA ALL’ATTACCO – Raz Degan ha vinto con un plebiscito popolare l’Isola dei Famosi 2017. Il trionfo dell’israeliano continua a dar fastidio soprattutto a Eva Grimaldi e Nancy Coppola che, la sera della finalissima, sono state accusate da Raz Degan di falsità e ipocrisia. Tornate alla realtà, l’attrice e la cantante napoletana non hanno ancora dimenticato quanto accaduto con Raz Degan sull’Isola e, nonostante il ritorno alla realtà, hanno ancora voglia di chiarire come sono andate davvero le cose in Honduras. Eva Grimaldi e Nancy Coppola, così, hanno parlato di Raz Degan nella videochat con i fans. “Non ho dato fastidio a Raz, addirittura non l’ho proprio considerato. Ho fatto la mia Isola, ho fatto il mio percorso. Quindi assolutamente no, non l’ho proprio guardato. Neanche rispondevo più. […] Quando una persona comincia sempre a dirti che sei falsa, quella è diffamazione. Quindi a questo punto penso un attimino che ho anche un avvocato e quindi basta. Perché non è che arrivo a 50 anni a fare l’Isola per farmi dire che sono falsa”, ha dichiarato Eva Grimaldi, protagonista di un ultimo scontro con Raz proprio la serale della finale.

“Io ho cercato in tutti i modi di stargli vicino, di essergli amica. […] Ho cercato di farlo parlare e niente, non ci sono riuscita. […] Molte volte mi ha mancato di rispetto. Poi una volta, due volte, tre volte e ad un certo punto mi è passata la voglia. Non è poi che abbiamo fatto il gruppo contro Raz, è stato Raz contro tutto il gruppo”, ha poi aggiunto Nancy Coppola.

