ITALIA’S GOT TALENT 2017 / Anticipazioni semifinale 14 aprile: chi andrà in finale? Sorpresa per la Comello

Italia's Got Talent 2017

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE DEL 14 APRILE: CHI VOLERÀ VERSO LA FINALISSIMA? - Le ultime audizioni del settimo appuntamento di Italia's Got Talent 2017, hanno regalato al pubblico numerosi e divertentissimi talenti. A cominciare dal giovanissimo Mirko che, a soli 12 anni ha raccontato la sua giornata da studente facendo letteralmente impazzire i quattro giudici disposti dietro il bancone. Tra gli altri, spazio anche per Daniele Cauduro che, in cento secondi ha realizzato l'incredibile impresa di riassumere Titanic, strepitoso successo del 1997. Insieme a lui sul palco, abbiamo ritrovato anche Rose, interpretata per l'occasione dalla sua tenerissima nonnina. Tra gli altri semifinalisti dell'ultimo appuntamento oltre a Mirko e Daniele, ricordiamo Agnese Riccitelli, Ivan e Andrea alias The spell of ducks, Felix Guevara, Le Mana Tahiti, I BMA Junior, Real Stars, Team Macramè, Giuseppe Malcangio, Francesca Del Mondo, Luca Fasano, Double Impact, Matteo Tortora Folk Band, Gli Utveggi, Anna "Yranib", Teresa Di Giovanni e Francesco Lieto, Donato Marchesani, Joel Rodrigues, Duo Molecole Show, Jose ed Elena, Vincenzo Di Domenico, I corAcor, Iliana e Bianca (aka Pole & Postural) e The Collective Crew. Chi si aggiudicherà un posto in finale? Vi ricordiamo che i posti solo sono dieci. Se volete seguire la prima semifinale di Italia’s Got Talent anche via social, potete commentare con il seguente hashtag su Twitter: #IGT.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE DEL 14 APRILE: UNA SORPRESA PER LODOVICA COMELLO - Lo scorso 7 aprile, è andata in onda la settima puntata dell'ottava edizione di Italia's Got Talent 2017, in onda su TV8 e Sky Uno e condotta da Lodovica Comello con quattro giudici d'eccezione formati da: Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Nina Zilli e Frank Matano. L'ultimo appuntamento trasmesso, ha evidenziato i 30 nomi ufficiali verso la prima semifinale di questa sera, venerdì 14 aprile. Tanti gli artisti che rivedremo a breve, per uno scontro all'ultimo talento. Dopo sette importantissime puntate dedicate alle esibizioni e le performance più disparate, questa sera sarà tempo della prima delle due semifinali per decretare tutti i concorrenti che voleranno dritti in finale. Grande tensione quindi, per i quattro giudici ufficiali che dovranno decidere a chi consegnare i Golden Buzzer della puntata conclusiva di questa fortunatissima edizione. I giudici infatti, hanno selezionato una schiera di 30 semifinalisti ma, per la finale ne dovranno arrivare solamente 10! Tra le varie anticipazioni, ci sarà anche spazio per una grandissima sorpresa a Lodovica Comello: cosa accadrà? Proprio ieri, è stato il suo compleanno e, se tanto ci dà tanto... l'appuntamento con la prima semifinale di Italia's Got Talent 2017, è confermato per stasera, venerdì 14 aprile a partire dalle 21.15, tutti pronti?

