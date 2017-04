JOE/ Su Rai 4 ilfilm con Nicolas Cage e Tye Sheridan (oggi, 14 aprile 2017)

Joe, film prima serata

JOE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Joe, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola statunitense di genere drammatica uscito nel 2013 ed è stata diretta e co-prodotta da David Gordon Green e sceneggiata da Gary Hawkins, che ha adattato il romanzo omonimo di Larry Brown. Gli intepreti principali sono Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter, Heather Kafka, Ronnie Gene Blevins, Brian Mays, Sue Rock, Adriene Mishler, Gary Poulter e Dana Freitag. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JOE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Joe Ranson, intepretato da Nicholas Cage, è un rude ex detenuto, forte bevitore, taciturno e dal temperamento irascibile, che dopo essere stato in carcere per aver aggredito un agente di polizia, ora in Texas è caposquadra di un'impresa che si occupa di iniettare con uno speciale erogatore, un veleno chimico negli alberi che devono essere rimossi per far posto a colture industriali. Sebbene sia benvoluto da tutti, Joe vive una sorta di isolamento emotivo che si è auto-imposto, non è sposato, si occupa solo del suo cane e ha una relazione instabile con una donna. L' uomo è sull'orlo di una crisi esistenziale che si accelera quando un ragazzino di quindici anni, Gary, interpretato da Tye Sheridan (già visto in The tree of life di Malick), viene a chiedergli un lavoro. Gary è un ragazzo simpatico, intelligente e gran lavoratore, ma proviene da un contesto di estrema miseria e da un ambiente familiare difficile fatto di abusi e violenze. Il padre di Gary, Wade, che è straordinariamente interpretato dall'attore non professionista Gary Poulter, lo picchia regolarmente e pretende i soldi che guadagna. Il ragazzo non ha il coraggio di lasciare la famiglia perché vuole continuare a prendersi cura della madre, apatica e rassegnata e della indifesa sorella. Joe assume il ragazzo e immediatamente tra i due si stabilisce un rapporto come tra un padre e un figlio perché Joe sente di essere per Gary una figura paterna che è assente nella sua vita. Man mano che Joe prende consapevolezza dei drammi della vita familiare di Gary e degli abusi che è costretto a subire, la sua umanità profondamente sepolta si desta. Finché, dopo nuove violenze e percosse e dopo aver nuovamente rubato i soldi del figlio, Wade rapisce la piccola Dorothy per farla prostituire. Sarà allora che Joe dovrà comportarsi come un padre fino in fondo e fare di tutto per salvare Gary e la sua famiglia, proteggendola da Wade. Il film scende nel profondo della relazione tra i due protagonisti basata su un gioco di rispecchiamenti, oltre che sul desiderio, rispettivamente di un padre e di un figlio. Joe vede aspetti della sua personalità sia in Gary sia nel padre di questi, il violento e alcolizzato Wade. Mentre l'adolescente, con la sua sincerità e fondamentale bontà, rappresenta le qualità migliori di Joe, Wade invece lo rappresenta al peggio. Salvando Gary, sta cercando, simbolicamente, di salvare se stesso. Inevitabilmente, Joe dovrà approfondire e utilizzare il lato oscuro della sua personalità al fine di proteggere Gary. Nonostante il tema drammatico e il taglio realistico, il film conosce anche momenti di leggerezza, fondati sull'intesa crescente e sulla complicità dei due protagonisti, come quando Joe insegna a Gary a conquistare le donne e a sembrare affascinante.

© Riproduzione Riservata.