L’ONORE E IL RISPETTO 5, ULTIMO CAPITOLO / Anticipazioni 14 aprile: Tonio di nuovo in pericolo

L'Onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 14 APRILE: TONIO IN PERICOLO, L’ACCORDO DI ROSALINDA E DE NICOLA - Stasera su Canale 5, dalle 21.25 in poi andrà in onda la terza puntata de L’Onore e il Rispetto 5 – Ultimo capitolo: cosa accadrà? Eccovi a seguire tutte le anticipazioni e le informazioni sulla trame del nuovo episodio di oggi, venerdì 14 aprile. Gabriel Garko, torna ancora una volta sui nostri schermi nel ruolo di Tonio Fortebracci. La scorsa puntata, era terminata con Tonio che, dopo aver parlato al telefono con Trapanese, ha incominciato a ricordare alcuni dettagli della sua vita. Successivamente quindi, l'uomo ha chiesto aiuto a Daria per ritrovare la sua famiglia. Tonio, ha chiaramente in mente un piano per potersi vendicare e, nel tentativo di recuperare un'arma è stato placcato da De Nicola che insieme agli scagnozzi, hanno minacciato di ammazzare la donna se lui non gli avesse rivelato dove aveva nascosto il denaro. Rosalinda nel frattempo è venuta a conoscenza delle reali intenzioni di De Nicola che si è inserito in convento per poter parlare con Suor Lucia disposta ad aiutarlo per spacciare droga fino in America. Stasera invece, Tonio si scontrerà con Ettore De Nicola. Di seguito, Rosalinda propone a De Nicola qualcosa che non potrà assolutamente rifiutare. Il gangster, colpisce nuovamente Tonio ma il Fortebracci riesce miracolosamente a salvarsi ricordando anche i numeri di accesso ad un conto bancario in Svizzera. A questo punto è tutto pronto per riprendersi in mano il Tesoro della Mafia di cui, proprio un tempo era il fiduciario.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 14 APRILE: L’ULTIMA “RESURREZIONE” DI FORTEBRACCI - Stasera, venerdì 14 aprile 2017, andrà in onda la nuova puntata de L'Onore e il rispetto 5, Ultimo Capitolo. Gabriel Garko, che nella serie mafiosa interpreta il personaggio di Tonio Fortebracci, che doveva addirittura morire durante il corso della prima stagione della serie ed invece... l'attore piemontese recita quasi il ruolo dell'immortale: cosa accadrà questa sera? Era il 2006 quando si concluse la prima fortunata stagione e, da allora, Tonio è "resuscitato" ben quattro volte: ci sarà una quinta? L'amore del pubblico e l'estremo affetto, ha "quasi costretto" gli sceneggiatori della serie a darne un seguito sempre più emozionante. Questa quinta stagione, iniziata lo scorso 31 marzo, si è portata a casa una buona quantità di ascolti TV e, sul sito de LaStampa.it, Gabriel Garko precisa che però questa sarà davvero l'ultima volta: "Sto pensando ad altri progetti per la tv, anche molto diversi. Mi sto anche preparando a un film, “Lazarat”, un thriller, una produzione internazionale. Ma certo, se me lo chiedessero e ci fossero le condizioni… Quando una cosa la vuoi ancora, se la interrompi ci sarà un bellissimo ricordo. Se invece vai avanti, se esageri, rischi l’indigestione". Di seguito, Gabriel Garko spiega che, attorno alle stragi che investono la vita di Tonio Fortebracci, si nasconde anche un bel tentativo di costante rinnovamento del cast. E, così come evidenziavano anche nel nostro precedente focus, ci sarà ancora spazio per l'amore con donne bellissime: "Questa volta c’è Bo Derek, anche lei mia amante. Era un mito della mia giovinezza. È ancora bellissima. Lavorare insieme è stato emozionante". Non perdeteci di vista per le nuove anticipazioni de L’Onore e il rispetto 5, a seguire.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 14 APRILE: TUTTE LE DONNE DI TONIO - Stasera, venerdì 14 aprile, a partire dalle 21.25 circa, la rete ammiraglia di Casa Mediaset ci regalerà una nuova puntata de L'Onore e il rispetto 5. La fortunata fiction TV con protagonista Gabriel Garko, conquista puntata dopo puntata un numero sempre maggiore di telespettatori che, stanno consacrando il successo dell'ultimo capitolo di Tonio Fortebracci. La fiction sulla mafia prodotta da Ares, oltre all'affascinante attore, ha regalato anche la presenza di tantissimi volti femminili che i fan non hanno mai dimenticato. Tonio Fortebracci è stato, nel corso di queste cinque stagioni, abbondantemente corteggiato e, le donne cadute ai suoi piedi sono state molteplici. Tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto da Aldo Vitali, ha voluto approfondire un focus su tutte le donne che hanno lavorato alla fortunata serie televisiva. Nella prima stagione andata in onda nel lontano 2006 infatti, c'è stato spazio per Serena Autieri nel ruolo di Olga Miglio così come Manuela Arcuri nella parte di Nella, una giovane decisamente poco avvezza alla fortuna. Dalla prima fino alla terza serie invece, i fan della serie hanno avuto modo di affezionarsi a Cosima Coppola nel ruolo di Melina Bastianelli, madre di Antonia. Seconda e terza stagione invece, spazio per il commissario Francesca De Santis, interpretata da Alessandra Martinez. Terza stagione poi, occhi tutti puntati per Martina Pinto nei panni di Fabiola De Nisi e Angelica interpretata da Lydia Giordano. La vera svolta però, è arrivata dalla seconda fino alla quarta stagione con l'ingresso nel cast di Carmela Di Venanzio, interpretata da Laura Torrisi. In ultimo, nella quarta stagione è arrivata anche Nathalie Raoti Gomez nei panni della malvagia Nelly.

© Riproduzione Riservata.