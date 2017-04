LO SCHERZO PERFETTO /Il vincitore della puntata finale è Marco Bellets, i The Fools al secondo posto

Teo Mammuccari

LO SCHERZO PERFETTO, TOP E FLOP PUNTATA FINALE: VINCE MARCO BELLETS, I THE FOOLS AL SECONDO POSTO - Lo scherzo perfetto si è concluso ieri, giovedì 13 aprile, con la sesta e ultima puntata della stagione. Ad avere la meglio nel corso della serata è stato Marco Belletz, che ha conquistato tutto il pubblico di Italia Uno con il suo “Appuntamento di gruppo”. Scopriamo quali sono stati gli altri momenti divertenti della serata attraverso i top e flop. Fra gli scherzatori migliori della finale, troviamo I The Fools, che in seguito a una festa da da brividi hanno distrutto la loro casa, mandando su tutte le furie gli ignari genitori. Per il duo un meritatissimo secondo posto, con la consapevolezza che presto sentiremo ancora parlare di loro. Nei top della serata anche Domenico Papaleo, che ancora una volta ha ottenuto il favore del pubblico di Italia Uno con uno scherzo ai danni di suo nonno. L'accento pugliese della vittima, come prevedibile, ha conquistato i due giurati in studio, che hanno regalato allo scherzatore un meritatissimo terzo posto.

LO SCHERZO PERFETTO, TOP E FLOP PUNTATA FINALE: LO SCHERZO DI TOMMY NON CONVINCE - Nella finale de “Lo scherzo perfetto, In una serata dedicata ai migliori, è molto difficile stabilire chi merita un posto nei flop. Fra gli scherzi meno divertenti quello di Tommy, che ha preso in giro i clienti di un coiffeur schiaffeggiando le loro teste con la speranza di donare loro una capigliatura un po' più folta. Fra i migliori della serata troviamo invece Renzo Sinacori, che ha illuso un’ignara cliente di un supermercato con un "concorsone", in seguito al quale la vittima si è ritrovata a dover pagare un conto di quasi 3 mila euro: sorpresa e felicità, poi delusione e rabbia, per uno scherzo che di certo avrebbe meritato la vittoria finale. Finisce tra i flop della serata, invece, la Gomorrata” di Alan Caligiuri, che con il suo scherzo (di cattivo gusto) ha terrorizzato un’ignara vittima, trascinandola in una situazione terrificante e particolarmente angosciante. dopo la finale di ieri sera, rivedremo il programma di Teo Mammuccari nuovamente in tv?

