Luigi Mario Favoloso/ Querela Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli per la questione "bomba carta"

Luigi Favoloso querela Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli per la questione "bomba carta" - Arriva la querela di Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, all'indirizzo di Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. L'ex re dei paparazzi nel corso dell'ultima udienza del processo a Milano per violazioni tributarie e intestazione fittizia di beni, ha fatto il nome di Favoloso come possibile colpevole per la bomba carta esplosa sotto casa sua che ha poi dato inizio a tutto. "Penso sia stato lui, per ottenere la custodia di mio figlio e toglierla a me, perché così si sarebbe dimostrato che vivevo in una situazione di pericolo e mio figlio non poteva stare con me" ha infatti dichiarato Corona in aula, scatenando la reazione di Favoloso, ospite qualche giorno a Pomeriggio 5, dove ha negato la sua colpevolezza. Ecco perchè tramite il suo legale Niccolò Vecchioni, il fidanzato della Moric ha fatto richiesta di accesso agli atti del procedimento aperto alla Prima sezione penale contro l'ex agente fotografico, al fine di acquisire elementi utili alla presentazione delle querele" si viene a sapere tramite Repubblica.

Luigi Favoloso querela Selvaggia Lucarelli per la questione "bomba carta": ecco cos'è accaduto - Le accuse mosse da Corona non hanno alcun fondamento - dice l'avvocato Vecchioni - e chi le ha formulate dovrà ora assumersi le proprie responsabilità". Ma perchè la querela è arrivata anche a Selvaggia Lucarelli? La blogger è finita nel mirino di Favoloso perché martedì, mentre il processo era in corso, aveva mandato un sms all'avvocato di Fabrizio Corona proprio per comunicare che il fidanzato della Moric il giorno dopo lo scoppio della bomba carta e prima che questa notizia finisse anche sui giornali le avrebbe riferito i dettagli dell'attentato. Il messaggio in questione diceva: "Il fidanzato della Moric mi chiamò per dirmi della bomba per primo. Non era uscito neppure sui giornali. Sapeva dove era stata messa e a che ora. Così, se vi dovesse servire". Un messaggio che tuttavia sarebbe stato inviato dalla Lucarelli solo per ragioni di inimicizia nei confronti di Favoloso, come fa comprende il suo avvocato. "Fra la Lucarelli e il mio assistito, alcune settimane fa, vi era stato un pesante scontro nato sui social network - dice infatti l'avvocato Vecchioni - a seguito della diffusione da parte di Favoloso di alcuni screenshot che dimostravano come il compagno della Lucarelli frequentasse attivamente quelle stesse pagine Facebook goliardiche di cui la blogger ha chiesto pubblicamente e più volte la chiusura, ritenendone offensivi i contenuti".

