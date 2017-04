Madalina Ghenea è mamma/ E' nato il figlio in una clinica top secret di Bucarest (oggi, 14 aprile 2017)

Madalina Ghenea mamma (Instagram)

MADALINA GHENEA È DIVENTATA MAMMA, IL PARTO TOP SECRET IN UNA CLINICA DI BUCAREST - Madalina Ghenea è diventata mamma lo scorso 4 aprile, quando in una clinica Bucarest ha dato alla luce la sua prima figlia. Top secret, fino a oggi, la notizia del parto, così come il nome della bambina, nata dalla sua relazione con Matei Stratan, il miliardario rumeno conosciuto dopo la fine della sua storia d'amore con Philipp Plein. Madalina Ghenea, che è nota al grande pubblico per la sua parte nel celebre film di Paolo Sorrentino dal titolo Youth, La Giovinezza, ma anche per il ruolo di valletta, insieme a Gabriel Garko, nel Festival di Sanremo 2016, da molto tempo sognava la maternità e in un'intervista rilasciata tre anni fa a Vanity Fair aveva dichiarato che il suo unico sogno era quello di avere un figlio. All'epoca, però, non aveva ancora trovato l'uomo giusto, anche se nel suo passato aveva avuto una storia molto importante con Gerard Butler, attore scozzese molto noto al grande pubblico.

MADALINA GHENEA È DIVENTATA MAMMA, L'ANNUNCIO OGGI SUI SOCIAL - "La gioia più bella. Una luce immensa. Un amore che ti travolge e riscalda tutto intorno. Il momento più bello della mia vita. Non posso non condividerlo qui con voi che tutto i giorni mi dimostrate un grande e costante affetto. Benvenuta piccola". Con queste parole Madalina Ghenea ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia avvenuta lo scorso 4 aprile in una clinica di Bucarest. Lo scatto, condiviso su Instagram nella giornata di oggi, ritrae la modella mentre mostra il suo pancione a poche settimane dal parto, e come sempre accade in questi casi, in pochi minuti ha collezionato un grosso numero di Like. Madalina Ghenea, che per il momento non ha ancora pubblicato sui social una foto della sua bambina, nelle ultime settimane ha condiviso su Instagram numerosi aggiornamenti della sua gravidanza, fino alle ultime foto che ritraggono la sua splendida forma fisica a pochi giorni dal parto. Se volete visualizzare l'immagine pubblicata dalla modella per annunciare la nascita della sua prima figlia, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.