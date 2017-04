Mauro Marin/ Tesserino della polizia (con due zeta) tarocco con la sua foto: “ragazzi non truffate, studiate!”

Mauro Marin

Mauro Marin vittima di una truffa: "Un ragazzo utilizzava la mia immagine per scopi illeciti"; ecco com'è andata - Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, annuncia di essere stato vittima di una truffa. Ciao Mauro, un truffatore si spaccia per te utilizzando una tua foto”: con questo messaggio un suo fan l'ha infatti avvertito di ciò che stava accadendo a suo danno. Nel corso di un'intervista a Bollicine Vip, Marin svela nei dettagli quello che è accaduto: "Sono stato contattato da un mio fan sulla mia pagina Facebook, il quale mi avvisava che qualcuno stesse utilizzando illecitamente una mia foto. - poi spiega - Inizialmente ho pensato si trattasse di uno scherzo, ma poi, facendo una ricerca in rete, ho visto che era tutto vero. Un ragazzo venticinquenne di Torino utilizzava una mia foto su un falso cartellino della “Polizzia” locale per scopi, presumo, illeciti". Mauro Marin confessa che inizialmente ha preso la notizia ridendo quasi della cosa, poi però ha compreso che la questione era abbastanza grave, tanto che ora l'autore della truffa rischia addirittura il carcere.

Mauro Marin svela infatti che negli ultimi giorni sono in molti a consigliargli di denunciarlo per uso illecito della sua immagine, ma lui lo farà? Mauro Marin confessa: "Ci ho pensato molto, inizialmente ero tentato, ma poi ho realizzato che, comunque, questo ragazzo sconterà una pena per ciò che ha commesso. - e continua - Credo nella giustizia che, sono sicuro, farà il suo corso. Poi, almeno qualcuno si è ricordato di me (ride). Ciò che più mi preme non è la denuncia, ma lanciare un messaggio ai giovani d’oggi. - cos' Marin conclude - Questo ragazzo sul tesserino aveva scritto “Polizzia” con due z, ecco, il messaggio che voglio lanciare è quello di studiare. Studiare per un futuro, non ridursi a fare queste cose".

