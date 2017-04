Morgan cacciato da Amici/ Tutti contro Marco Castoldi, ma un ex del talent lo sostiene: ecco chi

Morgan Amici 2017

Tutti contro Morgan, gli ex protagonisti di Amici dalla parte della De Filippi: tranne uno! - Accuse forti, per alcune inaudite quanto esagerate, che hanno sollevato un polverone che sarà difficile da allontanare. Morgan, dopo le numerose dichiarazioni fatte contro Maria De Filippi e Amici, ha scatenato anche le reazioni di chi il talent di Canale 5 lo ha vissuto sulla propria pelle. Con dispiacere, rammarico e anche un pò di fastidio, molti ex allievi oggi molto amati dal pubblico hanno detto la loro. La prima è Alessandra Amoroso, che ha fortemente difeso Maria e Amici: "Ho iniziato il mio percorso fatto di alti e bassi, di paure, di pianti,[...] Fortunatamente in tutto questo insieme di emozioni ho trovato sostegno e appoggio da tutte, ribadisco tutte, le persone che fanno parte della grande macchina chiamata Amici. Nessuno mi ha mai imposto nulla e hanno lasciato che l'Alessandra pazzerella si potesse esprimere sempre e nella più totale libertà. È vero, il programma era completamente differente rispetto ad oggi, ma non cambia la sostanza" ha scritto la cantante, ringraziando Maria De Filippi.

Tutti contro Morgan, gli ex protagonisti di Amici dalla parte della De Filippi: ma non Steve La Chance! - Come lei anche l'ultimo vincitore di Amici, Sergio Sylvestre, che come la Amoroso ha chiarito: "Quando tutto è iniziato non sapevo davvero cosa aspettarmi. Mi sono ritrovato a vivere l'esperienza più autentica della mia vita. Ho avuto accanto tanti professionisti a disposizione di ragazzi uniti dal sogno di fare musica (o danzarla) che ci hanno insegnato come coltivare le nostre ambizioni. Sono sempre stato me stesso, nessuno mi ha mai imboccato parole o suggerito atteggiamenti. Non sarei neppure in grado di ridere, piangere o litigare con qualcuno a comando. Il solo pensarlo mi fa sorridere". Qualcuno però ha appoggiato in tutto e per tutto le dichiarazioni fatte da Maorgan: l'ex professore di danza Steve La Chance. Indimenticato insegnante dei primi anni del talent, sul suo profilo Facebook Steve ha condiviso le dichiarazioni di Morgan con tanto di "Bravo" con simboli di applausi e punti esclamativi. Se quindi sono di certo in maggioranza coloro che si schierano dalla parte del talent, pare che sia più di un prof a schierarsi dall'altra parte...

