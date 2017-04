Nancy Coppola/ Dopo l'Isola dei Famosi risponde alle critiche della Caldonazzo. Poi su don Antonio Polese...

Nancy Coppola

Nancy Coppola risponde alle critiche di Nathalie Caldonazzo dopo l'Isola dei Famosi - Anche se ha conquistato solo il quarto posto, Nancy Coppola si sente una vincitrice di questa edizione dell'Isola dei Famoisi. Qualcuno ha commentato che sia arrivata in finale solo perchè non è mai stata in nomination, ma la Coppola in un'intervista a UrbanPost risponde “Per me è una soddisfazione essere arrivata in finale senza mai essere stata nominata dai miei amici, perchè vuol dire che mi hanno apprezzata". Non mancano le critiche per Nancy, a cui vengono ricordate quelle lanciate da Nathalie Caldonazzo all'inizio dell'avventura all'Isola per continuate anche dopo la sua uscita, quando ha dichiarato che la Coppola non è poi così famosa. “Immaginando com’è Natalhie Caldonazzo, saranno sicuramente persone che non amano il mio genere musicale. - risponde allora Nancy, che spiega - I neomelodici esistono, sono una realtà. Posso dire che se prima gli amici di Nathalie non mi conoscevano come cantante, adesso grazie all’Isola dei Famosi hanno avuto l’opportunità di conoscermi, quindi se avranno il piacere di ascoltare qualche mio brano ben venga, altrimenti non mi interessa.”.

Nancy Coppola torna a parlare del "Boss delle Cerimonie": il pensiero su don Antonio Polese - Tralasciando per un attimo l'avventura appena conclusa all'Isola dei Famosi, un pensiero di Nancy Coppola non può non andare al "Boss delle Cerimonie", venuto a mancare alcuni mesi fa. “Don Antonio Polese era una persona splendida, sempre con il sorriso sulle labbra. Il programma mi ha aiutato tanto, perchè dopo Il Boss delle cerimonie c’è stato il mio programma Napoli Sound, che è stato molto seguito. A breve infatti ci sarà la seconda edizione.”. Quando le si chiede se ora che è diventata anche un volto televisivo possa essere disposta a lanciarsi in questo campo mettendo per un pò da parte il mondo della musica, Nancy Coppola risponde più che decisa: “No, mai. La musica è stata tutto ciò che mi ha salvata da un momento difficile ed è grazie a lei se riesco ad andare avanti. Sicuramente mi piacerebbe fare televisione, ma la musica viene prima di tutto.”

© Riproduzione Riservata.