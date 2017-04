Nuovo Coach Amici 2017 / Morgan sostituito da Stash o da Emma Marrone? Ecco la verità

Amici 2017, nuovo coach

NUOVO COACH AMICI 2017, BOOSTA COACH DELLA SQUADRA BIANCA? LA SOLUZIONE CHE PIACEREBBE A TUTTI – Sono tanti i nomi tirati in ballo per sostituire Morgan alla guida della squadra bianca del serale di Amici 2017 ma, a dispetto dei tanti artisti tirati in ballo, la soluzione ideale potrebbe essere quella di promuovere Boosta che, in queste prime quattro settimane del serale ha lavorato tantissimo con i ragazzi della squadra bianca. E’ stato lui a preparare ogni singolo esibizione conducendo per mano i cantanti ma anche i ballerini verso un’esperienza unica. Grande conoscitore della musica, Boosta lavora da anni nel settore e avendo conosciuto i ragazzi sin dal primo giorno di scuola sarebbe in grado di costruire per loro un percorso che li porti ad emergere e a far conoscere davvero il proprio talento. La produzione di Amici, a due giorni dalla registrazione della quinta puntata del serale che si svolgerà domenica 16 aprile, non ha ancora rotto gli indugi. Boosta, tuttavia, potrebbe davvero essere in nome ideale capace di far felici gli stessi allievi che hanno chiesto l’allontanamento di Morgan. Pacato, preparato e mai sopra le righe, sarà davvero Boosta il nuovo coach dei Bianchi? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NUOVO COACH AMICI 2017, STASH NON SARA’ IL NUOVO COACH DELLA SQUADRA BIANCA – Le polemiche per l’addio di Morgan ad Amici 2017 non si placano ma, a poche ore dalla registrazione del quinto serale di Amici 2017, è tempo di pensare al sostituto di Morgan alla guida della squadra bianca. Finora, i nomi che sono stati accostati al talent show di Maria De Filippi come eredi di Marco Castoldi sono quelli di Emma Marrone, Fabrizio Moro e Boosta. Il sito TvBlog, però, ha tirato in ballo anche il nome di Stash dei The Kolors, l’ultimo vero artista nato nel talent show di Maria De Filippi. Il nome di Stash sarebbe perfetto per zittire le polemiche degli ultimi giorni e riportare l’attenzione sul vero talento, ma sarà davvero Stash il sostituto di Morgan? A quanto pare no. Ad annunciarlo è stato lo stesso Stash che, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha smentito l’indiscrezione anche se ammette di essere lusingato da tale voce. “Conosco il sito in questione, ma non so nulla riguardo quel che dici di vicinanza con la Fascino (casa di produzione della RTI e di Maria De Filippi). Il che, forse, dovrebbe mettermi la pulce nelle orecchie e farmi aspettare una carrambata. Nei fatti io di questa faccenda non so davvero nulla, quel che so è che venerdì della prossima settimana esce il nostro nuovo singolo, e a maggio il nostro nuovo album, quindi le prossime settimane saranno dedicate a ultimare questo lavoro, poi alla promozione, ai firmacopie” – afferma Stash che poi aggiunge – “Onestamente resterei senza parole, perché ho una grande stima per Maria e per il suo staff, e sarei davvero lusingato da una proposta del genere. Non saprei cosa rispondere, anche se ho già programmato il lavoro per le prossime settimane e visto che abbiamo fatto un lavoro importante, con grandi professionisti, non vedo come potrei trascurarlo. Comunque credo proprio che il problema non si ponga, dubito che mi farebbero mai una proposta del genere direttamente davanti al pubblico, stiamo parlando di lavoro e di altri impegni di lavoro. Dubito proprio mi faranno una carrambata”. Se non sarà Emma, se non sarà Stash, chi sarà, dunque, il nuovo coach della squadra bianca di Amici 2017? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

