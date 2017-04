Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2017 LatteMiele per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 14 APRILE 2017, A LATTEMIELE

I SEGNI IN DIFFICOLÀ - Su LatteMiele Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per oggi, venerdì 14 aprile 2017, andiamo a vedere i segni da considerarsi flop. E' teso il segno dei Gemelli che vive quotidianamente a lavoro delle situazioni spiacevoli e che regalano tensione. La voglia è quella di essere sempre positivi, ma a volte si rischia di andare incontro a dei problemi più grandi di quello che è possibile gestire. Momento sottotono invece per la Vergine che non riesce ad attirare l'attenzione delle persone a cui vuole bene. C'è una grande stanchezza che porta alla complicazione anche di alcune decisioni. Bisogna però essere sempre positivi ed evitare di farsi trascinare nella negatività da qualche cattiva compagnia. Domenica però potrebbe essere la giornata giusta per recuperare in diversi settori, soprattutto in quello dell'amore dove in passato si sono fatte anche delle scelte avventate e troppo superficiali.

I SEGNI AL TOP TOP - Andiamo a vedere i segni da considerarsi top nella giornata di oggi Il Toro vive una situazione astrologica molto positiva che potrebbe dare la spinta per rimettersi in gioco in diverse circostanze come quelle legate ai sentimenti. Anche i nati sotto il segno del Cancro hanno un cielo da considerarsi importante che potrebbe regalare delle soddisfazioni interessanti. La Bilancia vivrà una giornata di grande spessore, per provare a trovare le soluzioni adatte anche a momenti complessi. Giornata da considerarsi interessante anche per il Leone che ha un cielo sereno e potrebbe ritrovarsi nuovamente a vivere una storia d'amore dopo un periodo di incertezza sotto questo punto di vista. C'è poi la possibilità di mettere al vaglio alcune decisioni importanti, ma non bisogna assolutamente rinviare a domani quello che si può fare oggi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 14 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE

Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2017, ai microfoni di LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. L'Ariete si può finalmente rasserenare, alla ricerca di un po' di tranquillità. Il Toro vive una situazione astrologica importante, le relazioni sociali possono improvvisamente decollare a giugno prossimo. I Gemelli invece vivranno delle tensioni di lavoro che sono ormai quotidiane. Il Cancro invece può parlare con una persona importante e potrebbe sfruttare la situazione astrologica positiva che c'è in questo momento. La Bilancia a Pasqua dovrà stare attenta ad affrontare troppe cose insieme, le scelte devono quindi essere quelle di essere calmi nelle decisioni. Lo Scorpione potrebbe sentire la voglia di mettersi in gioco e la necessità di farsi largo nella vita. Il cielo è importante anche per i sentimenti e si potrebbero incontrare persone molto piacevoli. Il Capricorno ha trovato il momento per chiarire una situazione molto particolare con i suoi colleghi di lavoro.

