quarto grado

Quarto Grado, oggi, 14 aprile 2017, non va in onda. Ecco perchè - Sarà un fine settimana di spostamenti, sospensioni e cambiamenti nei palinsesti di Rai e Mediaset per via delle festività di Pasqua e lo stesso succederà a Quarto Grado. Il programma di approfondimento di Rete 4 non andrà in onda oggi, venerdì 14 aprile, proprio per via del Venerdì Santo e della via Crucis del Papa che andrà in onda su Rai 1. Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti torneranno a commentare i casi di cronaca italiana ancora irrisolti il prossimo venerdì, 21 aprile, visto che, per lo stesso motivo, è stata annullata anche la messa in onda della versione domenicale del programma. Al posto di Quarto Grado, nella prima serata di Rete 4, il pubblico di casa Mediaset troverà un film ovvero Suspect-Presunto Colpevole. Naturalmente non si tratta di una prima visione ma gli amanti del genere thiller saranno felici di vedere il film con Cher, Dennis Quaid, John Mahoney e Liam Neeson. datato 2001.

Quarto Grado tornerà venerdì 21 aprile con nuovi casi da seguire e nuove esclusive video e non solo sui casi di Antonella Lettieri, Roberta Ragusa e altre novità.

© Riproduzione Riservata.