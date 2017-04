RESA DEI CONTI/ Su Iris il film diretto da Mark Lester (oggi, 14 aprile 2017)

Resa dei conti, film prima serata

RESA DEI CONTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Resa dei conti, il film in onda su Iris oggi, 14 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere azione e thriller dal titolo originale Showdown in Little Tokyo, che è stata prodotta nel 1991 da Mark L. Lester, Martin E. Can e da John C. Broderick per la regia dello stesso Mark Lester mentre nel cast sono presenti Rachen Assapiomanwait, Reid Asato, Keith Boldroff, Tia Carrere, Phil Chong, Susan E. Cox e Rick Cramer. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

RESA DEI CONTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Los Angeles nei primi anni del 1990, quando in città imperversava una banda di criminali venuti dal Giappone e chiamati Yakuza che volevano provare a portare sul mercato locale una nuova e potente droga. Due poliziotti, Chris Kenner (Dolph Lundgren) e Johnny Murata (Brandon Lee) nonostante abbiano entrambi forti caratteri e totalmente differenti, l’uno freddo e calcolatore, l’altro più impulsivo e spavaldo, vengono costretti a lavorare insieme. Il loro unico punto in comune è il fatto che entrambi sono molto esperti ed abili nelle arti marziali. Chris svolgendo un’indagine viene a conoscenza del fatto che il capo della banda della mafia giapponese era un uomo di nome Yoshida, colui cioè che aveva ucciso i suoi genitori con una ferocia inaudita usando la propria spada. Il povero bambino aveva assistito alla scena e si era salvato dopo aver sfregiato con una spada il viso di Yoshida. Nel frattempo il criminale va avanti con i suoi illeciti assumendo anche il controllo di un night, poi di una fabbrica in cui si produce birra, infine riesce a mettersi a capo di alcune gang locali. I due poliziotti ora si trovano ad indagare sulla morte di una ragazza dopo una festa finita male, e così fanno la conoscenza di una cantante di nome Minako Okeya (Tia Carrere) che scoprono volersi togliere la vita perché Yoshida ha abusato di lei. Chris e Johnny riescono a salvarla e la fanno rifugiare in una casa di Chris che si trova in riva al lago. Qui i due si innamorano, ma un giorno gli uomini di Yoshida attaccano i due poliziotti che però riescono a difendersi anche se poi devono arrendersi quando Minako viene presa in ostaggio. Successivamente, i due valorosi poliziotti riescono ad avere la meglio uccidendo il crudele Yoshida.

