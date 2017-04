Raz Degan e Paola Barale

Raz Degan e Paola Barale, nozze in vista? Ecco le parole che l'ex naufrago avrebbe sussurrato alla showgirl - L’Isola dei famosi 2017 ha dato modo a Raz Degan e Paola Barale di ritrovarsi. I due si erano lasciati dopo un lungo fidanzamento durato anno e ora sarebbero più uniti che mai. La showgirl è andata a trovarlo in Honduras e poi lo ha baciato nello studio del reality show di Canale 5 ma quello che è davvero interessante è ciò che accaduto dietro le quinte. Testimoni presenti al party che si è tenuto dopo la diretta avrebbero infatti riferito che Raz avrebbe sussurrato alla Barale le fatidiche parole “ti sposerò”: nozze in vista? Di sicuro la lovestory di Degan e Barale andata in scena in queste settimane ha appassionato molto i telespettatori e non sarebbe certo una trovata per incrementare gli ascolti. I loro sentimenti sarebbero più che reali e nella puntata di Verissimo che li vedrà protagonisti vedremo addirittura Paola commuoversi guardando un servizio dedicato al suo Raz.

Raz Degan e Paola Barale, dall'Isola dei Famosi ad un viaggio insieme? - Raz Degan e Paola Barale sono la coppia del momento. Tutti sembrano pronti ad invitarli nella propria trasmissione o intervistarli ma sembra proprio che per farlo dovranno attendere. Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2017 e la sua biona sono insieme ma sono in fuga. Secondo quanto rivelato dalla stessa Paola Barale sembra proprio che subito dopo la trasmissione e la finalissima, i due si siano diretti all'aeroporto di Linate per iniziare un nuovo viaggio (ecco qui la foto postata dalla stessa conduttrice). In un primo momento avevamo pensato che si trattasse di una sorta di scherzo dedicato proprio ad Alex (Alessia Marcuzzi) ma sembra che così non è. La stessa Paola Barale continua a postare interessanti "spoiler" su Instagram e anche qualche ora fa ha postato un video in cui si mostra in auto, in canottiera, condividendo con i fan il fatto che è in viaggio da pochi minuti ma ha già rischiato la vita tre volte.

La cosa curiosa è che in auto con lei non c'è traccia di Raz Degan ma lei lo ha taggato nel suo messaggio scrivendo: "#nuovogironuovacorsa ????#grazieeeee ???? @cristinedupuys @lucacerrri @danatta @raz_degan". La Barale conclude "senza di voi non sarebbe successo nulla" ma a cosa si riferisce? Davvero con Raz sta per iniziare un altro viaggio che potrebbe vederli protagonisti, mano nella mano, per i prossimi anni? Non ci rimane che attendere la prossima intervista per scoprirlo. Clicca qui per vedere il video postato da Paola Barale.

