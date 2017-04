SON DE MAR/ Su Cielo il film con Leonor Watling e Jordi Mollà (oggi, 14 aprile 2017)

Son de mar film prima serata

SON DE MAR, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 14 APRILE 2017: IL CAST - Son de mar, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 14 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica drammatica del 2001 diretta dal regista Bigas Luna ed ispirata al romanzo omonimo scritto da Manuel Vicent. Il cast è composto da Leonor Watling, Jordi Mollà, Neus Agullo, Sergio Caballero ed Eduard Fernandez. Il film drammatico Son de mar è riuscito ad ottenere ben due candidature ai Premi Goya (senza però aggiudicarsi di fatto alcun premio), ovvero come miglior sceneggiatura ispirata ad un romanzo e come miglior attore non protagonista per l'attore Eduard Fernandez. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SON DE MAR, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 14 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata in una piccola cittadina situata nei pressi di Valencia dove farà il suo arrivo Ulises, un bello ed affascinante professore di letteratura. Il giovane professore di liceo è amante della pesca e del mare ed alloggerà presso una pensione del posto. Lì conoscerà Martina la figlia dei proprietari dell'albergo presso cui soggiorna e di cui s'innamorerà perdutamente. Anche lei è appassionata del mare e viene profondamente affascinata dal professore che attirerà la sua attenzione leggendole i versi dell'Eneide. Da tempo Martina rifiuta le attenzione di Sierra, un imprenditore edilizio locale ed alla fine sposa Ulises, l'affascinante professore da cui avrà subito un figlio. I due, dopo un iniziale periodo di felicità sembrano essere distanti e la loro relazione inizia inesorabilmente a naufragare. La noia attanaglia la loro vita di coppia e così, un giorno, Ulises esce di casa per una battuta di pesca con la sua barca e non fa più ritorno a casa, non lasciando più alcuna traccia di sè. A questo punto la narrazione compie uno sbalzo temporale in avanti di circa quattro anni. Martina si è risposata con Sierra e lei ed il figlio avuto con Ulises si trasferiscono presso la villa lussuosissima dell'imprenditore. La vita di Martina e Sierra sembra andare per il verso giusto anche se la loro unione non è certamente dettata da forti sentimenti. All'improvvisimo Martina riceve una telefonata anonima, Ulises è tornato e le chiede di rivederla. Durante i quattro anni in cui aveva fatto perdere le sue tracce Ulises ha girato il mondo ma non ha mai dimenticato Martina. Quest'ultima sarà inizialmente arrabbiata con Ulises ma poi i due inizieranno una vera e propria relazione clandestina in uno degli appartamenti costruiti dalla ditta di costruzione di Sierra. Quest'ultimo noterà dei cambiamenti in Martina e facendola pedinare, scoprirà l'esistenza della relazione extraconiugale tra sua moglie ed Ulises. Martina ed Ulises scapperanno così a bordo della barca di Sierra chiamata con il nome di Son de mar. Ma l'imbarcazione è stata sabotata dal marito di Martina, la barca presenta infatti dei danni al motore ed è priva dei salvagenti. I due si accorgeranno del sabotaggio solo a largo.

